“Puedo cambiar la historia de mi país": Vinicius sueña con dar el golpe en el Mundial 2026 con Brasil

Brasil a horas de debutar en el certamen pretende comenzar con un triunfo con la idea de retornar al sendero victorioso, que, en la actualidad, lo ubica como el máximo ganador de la competencia. Contemplando esta situación, en conferencia de prensa, Vinicius Jr entregó sus apreciaciones sobre los objetivos que quiere cumplir en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

"Solo quiero aprovechar la oportunidad y demostrar a todos que podemos ser campeones", afirmó el punta del Merengue.

En la misma sintonía remarcó que le restan ocho compromisos en donde cree que puede cambiar la historia para su país y también para sus compañeros. “No hablo de goles o asistencias, sino de jugar bien y darle confianza al equipo”, apuntó.

“No importa cuántos goles marque. Lo que importa es hasta dónde lleguemos”, reiteró uno de los grandes referentes del combinado nacional que dirige el italiano Carlo Ancelotti.

Con respecto a uno de los rivales que deberá enfrentar en este certamen aseguró que Marruecos “es un equipo que puede sorprender como ya sorprendió. Tiene a Brahim, Hakimi y otros jugadores que son muy importantes", señaló.

¿Cuál es el fixture que tiene Brasil en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Los sudamericanos estarán jugando su primer partido en el certamen este sábado 13 de junio ante su par de Marruecos en el Estadio Nueva York Nueva Yersey,

En la segunda cita, el oponente será, Haití en un choque que se celebrará en el Estadio Filadelfia y en la última jornada los escoceses serán sus rivales en un emparejamiento agendado para el próximo miércoles 24 de junio.

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