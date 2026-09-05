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Volos New Football Club vs Olympialos: Ver EN VIVO y GRATOS el resultado de la transmisión HOY sábado 5 de septiembre el juego de Hormiga González en la Superliga de Grecia; marcador online

El Olympiacos de Hormiga González se enfrenta este sábado al Volos en Superliga de Grecia

Volos vs Olympiacos
Volos vs Olympiacos

Escrito por: Francisco Fernández

El Olympiacos, equipo en el que milita el mexicano Armando 'Hormiga' González, se enfrenta este sábado 5 de septiembre al Volos en compromiso de la Jornada 3 de la Superliga de Grecia en donde el cuadro de El Pireo buscará mantener el paso perfecto en el arranque del campeonato, mientras que el goleador azteca quiere seguir sumando tantos a su cuenta.

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