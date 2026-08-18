Vozinha y el día que le hizo ganar MILLONES a una persona en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Han pasado varios días desde que se confirmó el traspaso de Vozinha al Colo Colo de Chile, y la realidad es que las anécdotas y curiosidades respecto a uno de los mejores porteros de la última Copa Mundial de la FIFA 2026 bajo la guardia de Cabo Verde no cesan.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

Como sabes, Vozinha fue considerado uno de los mejores guardametas de la edición mundialista pues, con 40 años, mantuvo a su selección al borde de los octavos de final, manteniendo el arco en cero con selecciones de calidad garantizada que le otorgaron la oportunidad de jugar en el futbol sudamericano.

¿Cómo fue que Vozinha le hizo ganar millones a una persona?

Fue hace más de un mes cuando la Copa Mundial de la FIFA 2026 presenció uno de los eventos más espectaculares de todos los tiempos luego de que Cabo Verde igualara a 0 goles frente a España, quien a la postre quedaría campeona del mundo al vencer a Argentina.

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En este juego Vozinha fue el MVP absoluto al registrar más de 10 atajadas a lo largo de los 90 minutos. Además, su actuación ayudó a que una persona ganara millones de dólares luego de una publicación de Polymarket Sports, mismo que reveló que este usuario había apostado por dicho resultado.

Este personaje apostó 427 mil dólares a que Cabo Verde no perdía frente a España cuando la balanza estaba a favor de los ibéricos por 10-1, por lo que, al final, este conocedor obtuvo una ganancia de 4.7 millones de dólares gracias, en gran parte, a la actuación del guardameta caboverdiano.

Vozinha y la espectacular evolución que tuvo en las redes sociales

Otro punto a destacar fue que la actuación de Vozinha con Cabo Verde lo ayudó a convertirse en uno de los porteros más populares a nivel digital en el mundo, pues el caboverdiano pasó de tener 50 mil seguidores en Instagram antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a sumar, hoy por hoy, más de 29.5 millones.