Vozinha ya está listo para detener a Argentina: esto fue lo que dijo sobre Cabo Verde antes del partido

Las apuestas y simulaciones dan como amplio favorito a Argentina vs. Cabo Verde. Sin embargo, en el conjunto africano está decididos a dar la sorpresa en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y el portero Vozinha ya dio un mensaje sobre detener a los argentinos.

El mensaje de Vozinha para el partido de Cabo Verde vs. Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El portero Vozinha, influencer del Mundial 2026, escribió en su cuenta de Instagram: “Salimos al campo con la oportunidad de seguir escribiendo una de las páginas más bellas de la historia de nuestro deporte y de nuestro país. Pero más de 11 jugadores, será todo un pueblo en el campo. Porque no hay islas. No hay distancia. No hay fronteras. Somos una bandera”.

Vozinha, Cabo Verde |MEXSPORT

“Un pueblo, una bandera, un corazón latiendo por Cabo Verde. Que nuestra fuerza, nuestra cultura, nuestra resistencia y nuestro coraje se sientan desde el primer hasta el último minuto. Nosotros la tierra, nosotros la gente, soñamos”, agregó el portero sensación del Mundial. En tanto, hay estadio confirmado para Cabo Verde vs. Argentina.

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¿Por qué Vozinha es famoso en el Mundial 2026?

Vozinha se convirtió en una de las historias más virales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ después del empate 0-0 entre Cabo Verde y España. El arquero de 40 años fue figura con siete atajadas y llamó la atención por llegar al torneo sin contrato tras su salida del Chaves de Portugal.

Su fama explotó en redes sociales después del partido. Durante una transmisión de la prensa brasileña mostraron en vivo su cuenta oficial de Instagram. En pocas horas pasó de tener cerca de 50 mil seguidores a acumular alrededor de 20 millones.

La historia personal de Vozinha también generó impacto. El arquero reveló que su madre no podía viajar al Mundial por problemas con la visa. La repercusión mediática ayudó a destrabar el trámite y pudo acompañarlo.

Los resultados de Argentina y Cabo Verde en el Mundial 2026

Resultados de Argentina en el Grupo J:

Argentina 3-0 Argelia — Jornada 1

Argentina 2-0 Austria — Jornada 2

Jordania 1-3 Argentina — Jornada 3

Argentina celebra un gol|Conmebol

Resultados de Cabo Verde en el Grupo H:

España 0-0 Cabo Verde — Jornada 1

Uruguay 2-2 Cabo Verde — Jornada 2

Arabia Saudita 0-0 Cabo Verde — Jornada 3

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