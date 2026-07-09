Vozinha volvió a Cabo Verde y así es su vida real: esto fue lo que hizo al llegar a su país

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Vozinha se convirtió en uno de los nombres más comentados del torneo pese a la eliminación de Cabo Verde. El veterano portero de 39 años sorprendió por su gran nivel bajo los tres palos y por sus constantes atajadas frente a selecciones de mayor jerarquía. Hoy regresó a su país y su vida personal sorprende.

Sus actuaciones ante España y contra Argentina en los 16avos de final lo volvieron tendencia en redes sociales. Los aficionados comenzaron a compartir videos de sus intervenciones, memes y comparaciones con figuras históricas del arco. Incluso muchos usuarios bromearon con “Vozinha contra el mundo” mantenía con vida a su selección partido tras partido.

Vozinha, Cabo Verde |MEXSPORT

Vozinha disfruta tras su espectacular nivel en el Mundial con Cabo Verde

Ya en Cabo Verde, precisamente en Mindelo, Sao Vicente, el portero de 40 años disfruta en las playas, en el mar, andando en moto acuática. Sin dudas ha hecho mucho en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y ahora puede disfrutar de eso.

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Vozinha destacó en el Mundial 2026 jugando fuera de los mejores equipos

La historia de Vozinha también llamó la atención porque, lejos de jugar en las grandes ligas europeas, logró destacar en el escenario más importante del futbol internacional. Con 40 años fue uno de los mejores porteros de la competición. También ganó popularidad.

El guardameta caboverdiano tuvo actuaciones brillantes a pesar de haberse quedado sin equipo (terminó su contrato con un equipo de segunda división de Portugal), logró el reconocimiento de aficionados de distintos países durante el torneo. Además, subió mucho su popularidad en Instagram, llegando a 28.4 millones de seguidores.

¿Cómo le fue a Vozinha y Cabo Verde de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Cabo Verde terminó en segundo lugar del Grupo H (solo detrás de España) y Vozinha mantuvo su valla invicta en dos ocasiones. Los resultados del equipo caboverdiano fueron:

Cabo Verde 0-0 España — Jornada 1

Cabo Verde 2-2 Uruguay — Jornada 2

Cabo Verde 0-0 Arabia Saudita — Jornada 3

Cabo Verde 2-3 Argentina — 16avos de Final

Vozinha is enjoying his best life back home in Cape Verde 🇨🇻❤️ pic.twitter.com/1BDTW4VwsZ — Cleverly 💐 (@Cleverlydey4u) July 9, 2026

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