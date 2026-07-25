OFICIAL: Vozinha jugará en HISTÓRICO equipo de América

Vozinha fue la sensación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y ahora ha encontrado un nuevo equipo. El portero de Cabo Verde era agente libre luego de terminar su contrato con el Chaves de Portugal y ahora jugará con un equipo histórico de América.

El Colo-Colo de Chile anunció el fichaje de Vozinha unas horas antes de que comenzara su partido de la jornada 16 de la liga chilena conta Deportes Limache. Los “Albos” necesitaban de un guardameta debido a la lesión en el muslo Fernando de Paul, el portero titular del club chileno. La única otra alternativa era el joven Gabriel Maureira. Actualmente, el equipo dirigido por Fernando Ortiz marcha primero en la liga local con 36 puntos y una diferencia de goles de +17.

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Esta fue la carrera de Vozinha antes de llegar a Colo-Colo, un equipo histórico de América

El guardameta caboverdiano ha jugado en su país natal, en Chipre, Eslovenia y en Portugal. El equipo en el que más partidos disputó fue el AEL Limassol, el que fue el último equipo de Memo Ochoa como futbolista profesional. Entre su palmarés está una Copa de Chipre con el club chipriota y una liga de Cabo Verde con el CS Mindelense.

El veterano guardameta firmó actuaciones sobresalientes durante la Copa del Mundo frente a España, Arabia Saudita y Argentina. En el duelo contra La Furia Roja fue la gran figura al realizar siete atajadas y obtener una calificación de 9.7. Más tarde, ante el conjunto saudí, sostuvo el empate sin anotaciones gracias a tres intervenciones decisivas. Finalmente, frente a la Albiceleste, volvió a brillar con una serie de atajadas que alimentaron la ilusión de eliminar a la entonces campeona del mundo. Sin embargo, pese a contener ocho de los 11 disparos que recibió, no pudo evitar la derrota de su selección.

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