¡GOLPE EN LA LIGA NACIONAL! Pitcher de los Dodgers se va con los Padres

En la Liga Nacional Oeste, los cambios de uniforme nunca pasan desapercibidos. Si el jugador tiene historial en postemporada y recuerdos recientes contra el rival, el movimiento se siente doble: refuerza a uno y raspa al otro. Y eso es exactamente lo que provoca la llegada de un brazo conocido a San Diego, en un momento donde la división suele definirse por detalles.

Walker Buehler es nuevo abridor de los San Diego Padres

Walker Buehler llegó a un acuerdo con los Padres mediante un contrato de ligas menores por un año, con invitación al campamento de Grandes Ligas, y el pacto queda sujeto a examen físico. Este giro lo coloca de inmediato en el foco por dos razones: su historia con los Dodgers y el hecho de que, ahora, el camino hacia abrir en la rotación podría pasar por ganarse el puesto desde la primavera.

San Diego no lo ve como un simple “brazo de relleno”. En el mismo reporte se enmarca como el tercer abridor experimentado que el club suma en días recientes, tras incorporar a Griffin Canning y Germán Márquez, además de haber firmado antes al zurdo Marco Gonzales. La lectura es clara: profundidad, competencia interna y varias cartas para armar la rotación antes de que el calendario apriete.

El trasfondo de Buehler también explica la apuesta. Después de su cirugía Tommy John en 2022, el pitcher ha buscado recuperar la versión que lo llevó a ser figura con Dodgers entre 2018 y 2021, etapa en la que firmó números de élite en efectividad y WHIP. En 2024 y 2025, sus registros en temporada regular quedaron lejos de ese estándar, pero su historial de octubre lo mantiene como un nombre con crédito, en especial por lo que aportó en la ruta al título de 2024 con Los Ángeles cuando consiguió el salvamento en el quinto juego de la Serie Mundial en contra de los Yankees y así coronarse en la temporada.

