VIDEO: Estrella del MMA y UFC Wanderlei Silva, es brutalmente noqueado tras ser descalificado

El ex peleador de UFC y estrella de las artes marciales mixtas Wanderlei Silva tuvo una pelea de boxeo este sábado en su natal Brasil que terminó muy mal, con riña y disturbios sobre el ring, donde terminó noqueado hacia las lámparas.

En la que parece ser su primera pelea como profesional en el boxeo, con reglas y protocolos de boxeo, Wandelei Silva fue descalificado en el cuarto round del combate al lanzar cabezazos contra su rival, Acelito Freitas por lo que el réferi en turno paró la pelea y decretó la descalificación.

¿Cómo fue noqueado Wanderlei Silva en su debut en el boxeo?

Ante la sorresa hubo protestas y las cosas no pararon ahí, porque los equipos se enfrascaron en una pelea campal sobre el ring y Wanderlei Silva, ex campeón en UFC encaró al equipo de trabajo de Freitas y en un descuido le soltaron un volado de derecha por el que fue depositado como costal en el ring y arrastrado para evitarle más daños.

Wanderlei Silva, de 49 años de edad, se ve en distintas tomas como fue golpeado y enviado a la lona por alguien que encontró la oportunidad y de frente lo tumbó de un solo golpe.

El considerado entre los mejores peleadores de MMA en Brasil, estaba en su primer aparición como profesional o eso anota BOX REC, que colocó este duelo ante Freitas como su debut en el mundo del boxeo.

A los pocos minutos del golpe y ser enviado al piso, Wanderlei salió con ayuda de personal de seguridad, pero notablemente desorientado pues no solo fue el golpe, sino se vio envuelto en una semana llena de actividad e intensa de estrés y señalamientos.