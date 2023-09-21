Sin Edson Álvarez el West Ham debuta en Europa League

Este jueves 21 de septiembre, el West Ham de Edson Álvarez debuta en la Europa League frente al TSC Bačka Topola de Serbia, sin embargo, los “Hammers” no podrán contar con el mediocampista mexicano que salió de cambio por molestias musculares el fin de semana en el juego contra el Manchester City de la fecha 5 de la Premier League.

Aunque el cuadro de David Moyes confirmó que el jugador azteca se encuentra recuperado y podrá jugar el fin de semana contra el Liverpool en la liga, hay otro motivo por el que Álvarez no podrá ver acción en la competencia europea, ya que en su último encuentro con el Ajax salió expulsado ante el Union Berlín en los dieciseisavos de final de la Europa League.

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“Álvarez está suspendido, pero todos los demás están aptos para jugar. Edson todavía se está acostumbrando a los 90 minutos en Premier League y a lo que eso implica. Estuvo fatigado en algunos juegos y lo estuvo el fin de semana. Pero está bien, en forma y saludable”, aseguró el técnico del West Ham en conferencia de prensa.

Números de Edson en competición europea

El mexicano ha disputado 2782 minutos en 33 partidos de competencias europeas desde su llegada al viejo continente, en donde ha jugado 24 encuentros de Champions y 9 de Europa League sumando tres goles, todos vistiendo la playera del Ajax de Ámsterdam.

Álvarez no ha conseguido avanzar más allá de los cuartos de final en Europa, sin embargo, esta temporada el West Ham luce como uno de los favoritos para estar en las rondas finales de la competencia gracias a la gran plantilla que han formado los “Hammers”.

El arranque de Álvarez con el West Ham

Desde su llegada Álvarez ha mostrado estabilidad en el mediocampo de los “Hammers”, en su debut contra el Chelsea recibió elogios por parte de medios británicos y desde entonces se ganó su lugar en el 11 titular de Moyes sumando 251 minutos en 4 partidos de Premier League.

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