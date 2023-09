Así van los Grupos de la Champions League tras la Jornada 1

Se fue la Jornda 1 de la Champions League. Luego de 16 partidos, se empezaron a mover los Grupos del torneo europeo, donde escuadras favoritas, como el Manchester City, el Real Madrid, el Barcelona y el Bayern Munich sumaron sus primeras victorias del torneo.

De hecho, los merengues sufrieron para conseguir el triunfo frente al Union Berlin, pero la nueva estrella en la Casa Blanca, Jude Bellingham, resactó el partido y con un tanto al 94', el conjunto de la capital española pudo conseguir tres unidades.

Así van los Grupos de la Champions League luega de la Jornada 1

Grupo A

Bayern Munich - 3

Kobenhavn - 1

Galatasaray - 1

Manchester United - 0

Grupo B

Arsenal - 3

Lens - 1

Sevilla - 1

PSV - 0

Grupo C

Napoli - 3

Real Madrid - 3



Braga - 0

Union Berlin - 0

Grupo D

RB Salzburg - 3

Inter - 1

Real Sociedad - 1

Benfica -0

Grupo E



Feyenoord - 3

Atlético Madrid - 1

Lazio - 1

Celtic FC - 0

Grupo F

PSG - 3

Newcastle - 1

Milan - 1

Borussia - 0

Grupo G

RB Leizpig - 3

Manchester City - 3

Estrella Roja - 0

Young Boys - 0

Grupo H

Barcelona - 3

Porto - 3

Shakhtar - 0

Antwerp - 0

¿Cuándo se juega la Jornada 2 de la Champions League?

La siguiente fecha de la Champions League se disputará, como es costumbre, martes y miércoles, el 3 y 4 de octubre. Donde destacan partidos como el PSV vs Sevilla, Napoli vs Real Madrid, Atlético vs Feyenoord, Newcastle vs PSG y Porto vs Barcelona.

Partidos del martes 3 de octubre | Jornada 2 Champions League

FC Union Berlin vs Braga | 10:45 AM

RB Salzburg vs Real Sociedad | 10:45 AM

Inter vs Benfica | 1:00 PM

PSV vs Sevilla | 1:00 PM

Kobenhvan vs Bayern Munich | 1:00 PM

Manchester United vs Galatasary | 1:00 PM

Napoli vs Real Madrid | 1:00 PM

Lens vs Arsenal | 1:00 PM

Partidos del miércoles 4 de octubre | Jornada 2 Champions League

Atlético Madrid vs Feyenoord | 10:45 AM

Antwerp vs Shakthar | 10:45 AM

Estrella vs Young Boys | 1:00 PM

Dortmund vs Milan | 1:00 PM

Newcastle vs PSG | 1:00 PM

RB Leipzig vs Manchester City | 1:00 PM

Porto vs Barcelona | 1:00 PM

Celtic vs Lazio | 1:00 PM