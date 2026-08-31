West Ham vs Wolves; dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 4 de la Championship

La segunda división de Inglaterra presenta, durante este martes 1 de septiembre, un duelo entre dos instituciones que hace una temporada estaban en la Premier League y que, ahora, buscan ascender al máximo circuito con ayuda de la sangre mexicana. ¿Qué nos depara el West Ham vs Wolves?

Entrevista con Raúl Jiménez Post-partido| Selección Azteca

La Jornada 4 de la Championship presenta un juego verdaderamente atractivo entre dos instituciones que iniciaron la temporada de manera totalmente distinta, pues mientras los hammers han iniciado con el pie izquierdo, los Wolves están en la zona alta de la tabla general.

Edson vs Raúl Jiménez; ¿un duelo de mexicanos en la Championship?

El West Ham cuenta con la jerarquía de Edson Álvarez, quien hasta ahora no ha disputado minutos debido al supuesto interés de algunos equipos en él como la Real Sociedad, por lo que no es muy probable que el Machín pueda tener minutos en el terreno de juego en este compromiso.

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Del otro lado de la moneda se encuentra Raúl Jiménez, quien también surgió de las fuerzas básicas del América pero que, a diferencia de Edson, se ha vuelto un elemento fundamental en este inicio de la temporada para unos Wolves que acarician el primer lugar de la clasificación.

Y es que, ya sea como recambio de lujo o desde la titularidad, Raúl Alonso ha logrado anotar en dos ocasiones y asistir en una más en este inicio para un Wolverhampton que registra 7 puntos de 9 posibles, por lo que buscarán una victoria más en calidad de visitante.

¿Dónde ver EN VIVO el West Ham vs Wolves?

La Jornada 4 de la Championship presenta un duelo por demás atractivo entre dos instituciones que buscarán su ascenso a la Premier League pronto. Es así como el duelo entre West Ham y los Wolves se llevará a cabo este martes 1 de septiembre en punto de las 12:45 horas, y para disfrutarlo en México solo tienes que consultar con tu operador de clave, aunque las opciones más viables son ESPN o TNT Sports.