Estrella de HOLLYWOOD apareció como ÁRBITRO en la NHL y desató la LOCURA

En la NHL, donde la intensidad se vive al límite y cada decisión arbitral genera polémica, nadie esperaba que uno de los rostros más famosos de Hollywood apareciera vestido de árbitro. Pero así es Will Ferrell, el actor que convirtió una noche común de hockey en un espectáculo viral durante el duelo entre Los Angeles Kings y Tampa Bay Lightning en el Crypto.com Arena.

A mitad del partido, la pantalla gigante enfocó a Ferrell en las gradas, con uniforme completo de árbitro de la NHL, casco incluido, simulando marcar penalizaciones desde fuera del cristal. El público estalló en risas y aplausos. En cuestión de segundos, el momento se volvió tendencia en redes sociales, recordando que el hockey también sabe reírse de sí mismo.

Will Ferrell y su amor eterno por los Kings: fandom sin límites

Lejos de ser una ocurrencia aislada, el gesto confirma algo bien conocido en Los Ángeles: Will Ferrell es un fanático absoluto de los Kings. Abonado de temporada y con asientos junto al hielo, el actor ha convertido las gradas en su propio escenario.

Durante la transmisión de FanDuel Sports Network, Ferrell explicó su atuendo con su característico humor.

“Siempre he apoyado a los árbitros de la NHL”, dijo antes de bromear asegurando que él mismo entrenó a los oficiales del partido, Brandon Schrader y Francis Charron. La ironía fue recibida con carcajadas tanto en la arena como en redes sociales.

Para el público latino en Estados Unidos, acostumbrado a ver celebridades mezclarse con el deporte, la escena conectó de inmediato: una estrella global viviendo el juego como cualquier fan… solo que a su manera.

Will Ferrell is at the Kings game tonight in full referee gear making calls from behind the glass 😭🤣 pic.twitter.com/jfw2hVky33 — Gino Hard (@GinoHard_) January 2, 2026

Disfraces, viralidad y una tradición muy Ferrell

Lo ocurrido no fue casualidad. Will Ferrell tiene historial. En 2024, durante un partido ante los Flyers, apareció vestido como Buddy el Elfo, su icónico personaje de la película Elf. Sin afeitar, con “cigarrillo” y cerveza en mano, el contraste fue tan absurdo como inolvidable.

Meses después, explicó la idea en el podcast New Heights de los hermanos Kelce:

“A veces se me ocurren ideas raras”, confesó entre risas. Para él, el deporte es también entretenimiento, cercanía y conexión con la gente.

En una NHL que busca crecer en audiencias y conquistar nuevos públicos, momentos como este humanizan la liga, rompen la rigidez y acercan el hockey a comunidades latinas que disfrutan del show tanto como del juego.

Porque al final, cuando Will Ferrell entra a la pista —aunque sea desde la grada— el espectáculo está garantizado.