Acusan a jugador de Cruz Azul de haber llegado CRUDO al entrenamiento

Las polémicas alrededor de Cruz Azul no acaban, luego de la victoria que el equipo le propinó al Atlético San Luis por la Jornada 10, los jugadores celestes nuevamente fueron el centro de cítricas de la afición, por volver a tener una reunión de festejo.

Tras vencer al conjunto potosino en calidad de visita por resultado de 1-2, algunos futbolistas de La Máquina estuvieron presentes, en un convivio organizado el pasado sábado, para celebrar el cumpleaños del mediocampista Kevin Castaño.

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Pese a que la semana pasada después de caer ante Querétaro, en el Estadio Azteca por marcador de 1-3, se destapó otro revuelo debido a que Carlos Salcedo hizo una fiesta horas posteriores de la derrota, los compañeros cementeros decidieron juntarse de nueva cuenta.

Un video sobre la reciente cita se hizo viral otra vez, en el que aparecen los elementos Uriel Antuna, Carlos Salcedo, Willer Ditta, Diber Cambindo y Jesús Escoboza haciendo baile de tendencia, en la plataforma de Tik Tok.

Asimismo Ditta, previo al entrenamiento que tuvieron los dirigidos por Joaquín Moreno, el defensa colombiano expresó en sus redes sociales su resaca, condición que aparentemente fue producto de la noche anterior.

Esta situación provocó señalamientos por un sector de los fanáticos cruzazulinos, quienes señalan el comportamiento de los futbolistas, por el mal presente de la institución y el bajo rendimiento que ha presentado la plantilla, a lo largo de este Torneo Apertura 2023.

Próximos rivales de Cruz Azul

El siguiente cotejo será en entresemana, por la Jornada doble frente a Necaxa el próximo miércoles, en lo que será un encuentro entre los coleros de la Liga BBVA MX, para determinar al sotanero de la competición.

Los próximos enfrentamientos que disputará el cuadro hidalguense, son fundamentales para escalar posiciones y retomar la confianza, de cara a la segunda etapa del certamen.

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