El SECRETO mejor guardado de Messi: un TESTIGO rompe el mito que México creyó por años

Durante años, una idea se instaló en el imaginario del aficionado mexicano: Lionel Messi no conoce la Liga MX, no la sigue y, peor aún, guarda algún tipo de rencor hacia México. Esa narrativa, alimentada por episodios virales y malentendidos tras Qatar 2022, acaba de ser desmontada por alguien que lo vive desde adentro: William Yarbrough, arquero de Inter Miami y viejo conocido del futbol mexicano.

La escena pasó casi desapercibida para muchos. En medio de los festejos por el título de la MLS Cup, Yarbrough se fundió en un abrazo largo y sincero con Messi. No fue pose ni compromiso. Fue la complicidad de dos futbolistas que comparten vestidor… y conversaciones. De ahí nace una revelación que sacude certezas.

“Literalmente lo sabe todo”, confesó Yarbrough en charla con La Afición. “Conoce los clubes, jugadores, partidos… realmente le gusta la Liga MX”. Palabras fuertes viniendo de un portero que pasó más de 15 años en el futbol mexicano y que sabe perfectamente cómo se percibe a Messi desde este lado de la frontera.

Messi y la Liga MX: lo que nunca se quiso aceptar

El ex arquero de León, Pachuca y Gallos Blancos explicó que Messi no solo identifica equipos históricos o figuras mediáticas, sino que entiende la variedad competitiva del futbol mexicano. Para el campeón del mundo, la Liga MX no es un torneo menor ni exótico; es una liga intensa, con estilos contrastantes y estadios que imponen respeto.

Este testimonio desmonta la idea de un Messi distante o desinteresado. Por el contrario, confirma lo que muchos jugadores sudamericanos ya sabían: el argentino es un obsesivo del futbol, consuma ligas, partidos y contextos. México no es la excepción.

Qatar 2022, el malentendido y la herida que nunca existió

Yarbrough también abordó el tema más sensible: el supuesto enojo de Messi con México tras el episodio de la camiseta y el cruce con Saúl 'Canelo' Álvarez. Su respuesta fue directa: “No guarda rencor. Se defiende si lo provocan, pero ahí muere”.

Según el arquero, Messi reacciona en caliente, como cualquier competidor, pero no arrastra resentimientos. La narrativa del “Messi anti-México” fue más una construcción mediática que una realidad personal.

Mientras Yarbrough define su futuro contractual con Inter Miami, su testimonio deja algo claro: uno de los mitos más repetidos sobre Messi acaba de caer. Y quizá, para muchos aficionados latinos en Estados Unidos, sea momento de mirar esa rivalidad con otros ojos.