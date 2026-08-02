William Zepeda es el NUEVO CAMPEÓN de peso ligero del CMB tras vencer a Lamont Roach

El boxeo mexicano está de fiesta porque hay un nuevo campeón. William Zepeda (34-1, 27 KO) se hizo con el cinturón de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo al vencer a Lamont Roach (25-1-3) por decisión unánime luego de llegar a la distancia en Las Vegas, Nevada. Las tres tarjetas de los jueces favorecieron al mexicano. Los jueces Tim Cheatham y Eric Cheek marcaron la pelean 117-111 mientras que David Sutherland la vio 118-110.

Con esto, Zepeda se une a una lista de boxeadores mexicanos que ostentan un título mundial entre los que se encuentran Saúl “Canelo” Álvarez, Emanuel “Vaquero” Navarrete, Rafael “Divino” Espinoza, José Salas Reyes y Christian Medina. Ahora, el siguiente paso para el púgil del Estado de México sería buscar la unificación con un reto para alguno de los campeones de otras organizaciones.

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La redención de William Zepeda

William Zepeda venía de perder su oportunidad por el título mundial de peso ligero tras caer en su último combate ante Shakur Stevenson. El estadounidense se impuso por decisión unánime el 12 de julio de 2025 en el Louis Armstrong Stadium. Un año después, el mexicano se quedó con el título que estaba vacante tras la decisión de Stevenson de subir de categoría y firmar con Zuffa Boxing.

Antes de la pelea contra Stevenson, Zepeda fue el campeón interino de la categoría de 2024 a 2025. El de San Mateo Atenco enfrentó dos veces a Tevin Farmer y primero se impuso por decisión dividida para luego hacerlo por decisión mayoritaria.

Ahora, el “Camarón” Zepeda se une a una lista selecta de peleadores que ostentan los cinturones de las 135 libras. Entre ellos se encuentran Raymond Muratalla en la Federación Internacional de Boxeo (FIB), Abdullah Mason en la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Samatali Toltayev de la Organización Universal de Boxeo (OUB).