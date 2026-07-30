Pugilista Josué Zepeda revela ENORME ACCIÓN de Saúl Canelo Álvarez

El peleador juvenil Josué Zepeda solicitó en recientes días ayuda para poder pagarse el viaje a un Mundial de Boxeo en el extranjero, ya que pese haber sido seleccionado en Baja California, los gastos corrían por su cuenta. En el marco de esta petición por redes sociales llegó un héreo sin capa, Saúl Canelo Álvarez quien ya le hizo llegar su aportación para ir a esa aventura.

Josué Zepeda, lanzó un mensaje en redes sociales en el que daba a conocer que se aproximaba en el mes de octubre la Copa Mundial de Boxeo Sub 19 que se celebrará en Budva, Montenegro, pero que necesitaba 80 mil pesos que costaba el viaje a esta competición. En su video pedía alguna ayuda o aportación para llegarle a la cantidad descrita, pero en su auxilio llegó Canelo Álvarez que en los comentarios le hizo saber que él se los daría y que de parte de su equipo lo contactarían.

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Josué Zepeda revela nuevo video de la ayuda que ya recibió

Zepeda, joven boxeador que tiene diferentes medallas y campeonatos en torneos estatales y nacionales, indicó en un nuevo video este jueves 30 de julio, que felizmente puede dar a conocer que sí asistirá en octubre al Mundial de Boxeo ya que juntó el dinero y que además Canelo acudió a su ayuda.

"Gracias a Dios llegamos a las personas indicadas, el video llegó a manos de Saúl Canelo Álvarez, ahí Canelo en el video Canelo hizo un comentario y hoy con mucha felicidad les puedo compartir que tenemos a nuestra disposición el presupuesto para a ir a representar a México en Montenegro", mencionó Josué Zepeda.

Explicó que, "quiero agradecerle a Saúl, que tienes un gran corazón y esto va a quedar marcado para siempre".