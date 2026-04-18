Rumbo a Wrestlemania 42: Estos son los 5 grandes fracasos que nunca despegaron en WWE

Estamos a solo unas horas para que comience la Noche 1 de Wrestlemania 42, el evento más importante que existe dentro de la WWE. Ante ello, no está de más conocer el nombre de cinco elementos que, pese a sus virtudes en el ring, nunca pudieron destacar en la empresa.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

La edición 42 de Wrestlemania traerá consigo a cuatro elementos mexicanos en la función del domingo 19 de abril, siendo estos Rey y Dominik Mysterio, Penta Zero Miedo y Dragon Lee. Sin embargo, ¿sabías que dentro de las decepciones de la WWE dos son nacidos en México?

¿Qué luchadores decepcionaron en su estadía en la WWE?

Desafortunadamente no podemos iniciar este listado sin mencionar a Sin Cara, quien hoy en día se presenta como Místico en el Consejo Mundial de Lucha Libre. El mexicano llegó con todo a la WWE hace poco más de una década; sin embargo, nunca se pudo adaptar al idioma y a la importancia del micrófono en la empresa.

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WWE writers every 10 years: "I have a brand new, never-before-seen idea..." 😂



1. Doink the Clown

2. The Undertaker

3. Kane

4. Spidy

5. Sin Cara

6. El Grande Americano



Which one is your Favourite Feud? pic.twitter.com/DN4qteBJiI — DirtyDomDom (@DirtyDomDom) February 2, 2026

Otro ejemplo de lo anterior es Mr. Kenney, quien a diferencia de Sin Cara tenía un gran micrófono que, sin embargo, nunca fue suficiente para conectar con el público. Wade Barret, por su parte, tuvo un gran año en la WWE, aunque tras su feudo con John Cena prácticamente desapareció del mapa.

Ryback era considerado el “nuevo Batista” gracias al impacto físico que tenía, mismo que no fue suficiente para conectar con el público aunado a los problemas externos que tuvo con la empresa. Finalmente, Rey Fénix entra en este listado por lo poco utilizado que ha sido hasta ahora, aunque la situación puede cambiar en los próximos meses.

¿Cuál será el combate más interesante de Wrestlemania 42?

Dicha respuesta tiene evidentes tintes subjetivos; sin embargo, de las 14 batallas estipuladas sobresalen algunas que pueden robarse la noche, destacando la lucha de escaleras por el Título Intercontinental, el mano a mano entre Oba Femi y Brock Lesnar o, bien, el Main Event del 19 de abril entre CM Punk y Roman Reigns.