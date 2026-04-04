Estos son los 12 COMBATES confirmados por la WWE para Wrestlemania 42

Comienza la cuenta regresiva para el que será, sin duda, uno de los eventos más espectaculares que el apartado deportivo tendrá en este 2026. La WWE se dice lista para presentar Wrestlemania 42, por lo que, a dos semanas para su llegada, vale conocer los 12 combates confirmados hasta ahora.

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

Será el sábado 18 y domingo 19 de abril cuando Las Vegas, Nevada, presencien una nueva edición conocida como Wrestlemania 42, el magno evento en donde la WWE buscará atraer a más aficionados a fin de hacer de esta empresa una de las más conocidas a nivel mundial.

¿Cuáles son los 12 combates confirmados para Wrestlemania 42?

Lo primero a tener en cuenta es que, hasta el momento, son 12 los combates que se han confirmado para Wrestlemania 42, evento que cierra con el calendario deportivo de la WWE. Lo anterior sugiere la posibilidad de oficializar entre dos y cuatro combates más con el pasar de las semanas.

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WRESTLEMANIA 42 CARD



TOTAL 12 MATCHES.#WWERAW pic.twitter.com/5n6HSZTTjT — J O H N (@RomanEra0) March 31, 2026

Posiblemente, los combates más esperados son aquellos en donde se disputan los títulos máximos de la empresa, siendo estos el Cody Rhodes vs Randy Orton y el Roman Reigns vs CM Punk. Sin embargo, otra lucha que se ha vuelto de las favoritas será la de Brock Lesnar ante Oba Femi.

Penta, el Zero Miedo, defenderá su Título Intercontinental en una lucha de escaleras, en la que se espera sea uno de los combates de la noche. Finalmente, la WWE confirmó el lunes pasado un mano a mano entre Seth Rollins y Gunther, dos de los mejores luchadores que la empresa tiene en la actualidad.

¿Por qué la WWE ha sido tan criticada en este camino a Wrestlemania 42?

A diferencia de lo que ocurrió en años anteriores, cabe mencionar que este camino a Wrestlemania ha estado manchado por lesiones e imprecisiones de parte de la comunidad creativa de la WWE, misma que ha servido para que algunos aficionados critiquen a la empresa pese al interesante cartel que han presentado.