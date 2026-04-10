WWE: 5 lesiones que harán de Wrestlemania 42 un evento poco interesante

El “Camino a Wrestlemania 42” ha sido uno de los más complicados que la WWE ha tenido en los últimos años y tal situación no solo deriva de las fallas administrativas que la empresa ha tenido, sino también a los incontables luchadores que no estarán en este evento por lesión.

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Estos luchadores no solo no formarán parte de Wrestlemania 42, sino que, con su ausencia, hicieron que la WWE tuviera que realizar una serie de modificaciones que hacen de este evento, al menos en cuanto a historia se refiere, uno de los menos interesantes de la última década.

¿Qué luchadores de la WWE no estarán en Wrestlemania 42 por lesión?

La no participación de Bianca Belair hizo que la WWE colocara a Rhea Ripley como la contendiente por el campeonato de Jade Cargill, haciendo que el equipo que tenía con Iyo Sky se terminara. Del mismo modo, Kevin Owens no pudo recuperarse a tiempo de la lesión que lo alejó, incluso, de Wrestlemania 41.

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Los integrantes de The Vision fueron los más afectados en el terreno de las lesiones, pues si bien Seth Rollins logró recuperarse a tiempo, quienes no corrieron con la misma suerte fueron Bronson Reed y Bron Breakker, este último con muchas posibilidades de medirse precisamente a Rollins en Wrestlemania 42.

Finalmente, la última y posiblemente más dolorosa ausencia es la de Rey Mysterio, quien debido a su lesión no podrá estar en la cartelera de la WWE. Su no participación generó un efecto dominó en la empresa, pues su hipotético rival, Gunther ahora se medirá a Seth Rollins dado que ninguno tenía una rivalidad clara rumbo a Wrestlemania 42. No obstante, se supo que al final Rey si estará en Wrestlemania, aunque será mediante la lucha de escaleras con Penta.

¿Cuándo y dónde será Wrestlemania 42?

Prepárate, pues el evento está cada vez más cerca. Wrestlemania 42 se llevará a cabo el fin de semana del 18 al 19 de abril en Las Vegas, Nevada, y contará con la presencia de muchos elementos mexicanos, entre los que destacan Dragon Lee, Dominik Mysterio y, por supuesto, Penta.