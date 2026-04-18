WWE lo buscó antes de Wrestlemania 42, pero así se “burló” de ellos

Estamos en plena semana de Wrestlemania, por lo que las curiosidades al respecto de la edición número 42 están a flor de piel. Por ejemplo, ¿sabías que la WWE buscó a una leyenda del wrestling para que, probablemente, formara parte de este evento? Así fue como los rechazó.

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Se trata, sin duda, de uno de los luchadores más importantes en la historia del wrestling profesional que, sin embargo, hoy en día está en la competencia. Esta es la historia de cómo Chris Jericho declinó volver a la WWE unos meses antes de que se diera a cabo Wrestlemania 42.

¿Por qué Chris Jericho rechazó a la WWE antes de Wrestlemania?

En una entrevista con Vince Rousseau, el CEO de All Elite Wrestling, Tony Khan, aseguró que la WWE tentó mucho a Chris Jericho para volver a la empresa a inicios de este año. De hecho, rumores afirmaban que el veterano de 55 años sería la sorpresa del Royal Rumble de enero de este año.

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Khan asegura que las ofertas que Jericho recibió de parte de la WWE fueron la razón por la cual este dejó de estar en la programación de AEW. La intención de la empresa norteamericana, en esencia, era crear una historia en la que este formara parte de Wrestlemania 42, edición que se lleva a cabo este mismo fin de semana.

Sin embargo, uno de los factores que influyó a que Chris Jericho se mantuviera en AEW fue la libertad creativa que los luchadores tienen en esta empresa en relación a la WWE, misma en donde normalmente tienen guiones a seguir, lo cual no es del agrado de muchos luchadores.

¿Cuáles son los planes para Jericho en AEW?

Luego de que se confirmara que Chris Jericho no regresará a la WWE para Wrestlemania 42, vale decir que Tony Khan tiene en mente un cambio de personaje para el experimentado luchador, mismo que le daría un giro radical en esta última etapa que tiene como profesional en el ring.