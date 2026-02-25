WWE revela la CARTELERA oficial para Elimination Chamber 2026; ¿cuántos combates habrá?

La última edición de WWE RAW trajo consigo mucha información respecto a lo que será el próximo gran evento de la empresa, mismo que a su vez será el último antes de Wrestlemania 42. Ante esta situación, no está de más conocer cómo quedó la cartelera oficial para Elimination Chamber 2026.

Como sabes, Elimination Chamber es uno de los cinco eventos más importantes que la WWE tiene en la actualidad junto a Wrestlemania, Royal Rumble, SummerSlam y Survivor Series. Por tal motivo, la empresa ha sacado la casa por la ventana con una función que espera cumplir las expectativas.

¿Cuál es la cartelera oficial para Elimination Chamber 2026?

Tal y como ocurrió en el Royal Rumble pasado, hasta ahora la WWE confirmó únicamente cuatro combates para Elimination Chamber 2026. Uno de ellos es el mano a mano por el Campeonato Intercontinental Femenino que ostenta Becky Lynch, mismo que defenderá ante AJ Lee.

El Campeonato Pesado de la compañía, el cual ostenta CM Punk, también será defendido nada más y nada menos que frente a Finn Balor. Del mismo modo, la Chamber Femenina contará con talento sin igual como Tiffany Stratton, Asuka, Rhea Ripley, Alexa Bliss, Kiana James y Raquel Rodríguez.

Finalmente aparece la Chamber Masculina, la cual será el evento que cierre con esta función de la WWE. Luego de algunas modificaciones que se realizaron con el pasar de los días, finalmente los luchadores que se enfrentarán son Cody Rhodes, LA Knight, Randy Orton, Jey Uso, Je’Von Evans y Trick Williams.

¿Cuándo y dónde será WWE Elimination Chamber 2026?

Prepárate, pues el evento está más cerca que nunca de llegar. La WWE confirmó que Elimination Chamber se llevará a cabo este sábado 28 de febrero en Chicago, Illinois, en punto de las 19:00 horas, tiempo centro de México. Para disfrutarlo, únicamente tienes que sintonizar las pantallas de Netflix.