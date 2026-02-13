WWE confirma regreso de Brock Lesnar antes de Wrestlemania; esta es la fecha pactada

Estamos a poco más de dos meses para vivir uno de los momentos más esperados dentro del ámbito deportivo en el año. Wrestlemania 42 está cada vez más cerca, motivo por el cual, en los últimos días, la WWE confirmó la fecha de regreso de Brock Lesnar luego de semanas de espera.

Y es que, a pesar de los problemas externos que Brock Lesnar ha vivido en cuestiones legales, la WWE lo tiene como una de las caras fuertes para Wrestlemania 42, a disputarse nuevamente en Las Vegas. Debido a este hecho, la empresa confirmó su regreso este mismo mes.

¿Cuándo vuelve Brock Lesnar a la WWE?

Fue a través de un anuncio desde sus redes sociales que la WWE confirmó el regreso de Brock Lesnar a la programación habitual, misma que será poco menos de un mes después de la última participación que La Bestia Encarnada tuvo en la edición de Royal Rumble 2026.

De acuerdo con lo establecido, Brock Lesnar volverá a Monday Night RAW el próximo 23 de febrero para comenzar su camino rumbo a Wrestlemania 42. Cabe mencionar que este arribo se dará precisamente una semana antes de Elimination Chamber, por lo que no se descarta que tenga participación en este evento.

Vale decir que Lesnar es una de las figuras que la WWE tiene contratadas a medio tiempo, lo cual sugiere que su participación en eventos semanales está limitada. Dicho esto, son muchos los rumores que aseguran que Brock podría retirarse del wrestling profesional este mismo año, aunque no se sabe el evento en el que esto se produciría.

¿Quién será el rival de Brock Lesnar en Wrestlemania 42?

Vale decir que, hasta ahora, se desconoce el rival que la WWE le colocará a Brock Lesnar en Wrestlemania 42 y más con la lesión de Bron Breakker, quien era una de las opciones más fuertes en este rubro. Ante ello, en días recientes se han presentado nombres como Oba Femi y el mismo Gunther.