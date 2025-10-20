¿Qué fue de Ricardo Rodríguez? Alberto del Río habló de su trágico caso

No es noticia que en estos momentos Alberto del Río se encuentra participando en La Granja VIP, donde justamente retomó un tema bastante particular. Y es que la figura de Ricardo Rodríguez fue esencial en su desarrollo de su personaje cuando estuvo en WWE. Por ello, la declaración del momento tan complicado que vivió Ricardo sorprendió a varios que no conocían la historia.

¡Polémica asegurada! Alberto del Río y Alfredo Adame en La Granja VIP | Los Protagonistas

Te puede interesar - ¿Alberto del Río fue acusado de abuso sexual?

¿Qué dijo Alberto del Río de Ricardo Rodríguez?

Uno de los temas que evidentemente más le cuestionan a Alberto del Río es sobre su faceta como luchador en WWE, pues contra todo pronóstico se impuso entre lo mejor de la empresa. Y justamente en este espacio, dijo que quien era su presentador terminó en la calle y sufriendo bajo la sombra del alcoholismo.

En un principio sus declaraciones dentro del reality, Alberto dijo que ese hombre se volvió alcohólico, pero posteriormente contó la trágica historia de por qué el hoy, el luchador de 39 años terminó sin nada. Y es que parece que su esposa lo traicionó con su hermano y “lo borraron”, por lo que terminó en la calle y tuvo que reconstruirse. Afortunadamente, Dos Caras Jr indicó que Ricardo hoy lleva dos años y medio sobrio.

¿Quién es Ricardo Rodríguez, de quién habló Alberto del Río?

Aunque muchos de los aficionados lo vieron como el seguidor-compinche del Patrón en esa gloriosa etapa, el nacido en Los Ángeles es un luchador que era excelente en el ámbito técnico, tal como Del Río lo narró en sus recientes declaraciones. Antes de su gran exposición mundial, peleó en el circuito independiente y tras su final en WWE, volvió a la lucha.

Sin embargo, tras un paso en AEW y el terrible momento personal ya narrado, puso su propia academia de lucha libre en 2022. El nombre de este proyecto es Three Legacies Wrestling Academy, situación de la que se sostiene y donde arma pequeños eventos de exhibición en Lancaster, Pensilvania.