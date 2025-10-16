El Patrón Alberto del Río revela en La Granja VIP cuánto ganaba en su época amateur

La Granja VIP sorprendió a propios y extraños con la llegada del Patrón Alberto del Río, personaje que, sin duda, es uno de los que más contenido ha dado en este reality show de TV Azteca. En ese sentido, el luchador profesional reveló detalles respecto al sueldo que tenía como amateur y en la WWE.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Para poner un poco de contexto, vale decir que Alberto del Río se consolidó como uno de los luchadores mexicanos más importantes de todos los tiempos, pues ha sido, hasta ahora, el único -nacido en México- en obtener los campeonatos máximos de la WWE, empresa en la que se consolidó como superestrella.

¿Cuánto ganaba el Patrón Alberto del Río como amateur y en la WWE?

En años pasados distintos medios de comunicación revelaron que el pago que Alberto del Río recibía en sus inicios en la lucha libre mexicana ascendía a los 800 pesos, mismos de los cuales la mitad; es decir, 400 pesos, se iban solamente en comidas y pasajes, lo cual le dejaba un margen mínimo de ganancia.

Te puede interesar: ¿Cuántos puestos ha subido Isaac del Toro en el ranking en el último año?

Te puede interesar: Así luce el doble de John Cena; la foto muestra un parecido espectacular

#ElPatrón le agarra la pechuga a #LaBea. 🫢🐓 La confianza en mis granjeros está creciendo ¿no creen? 🤣🔥#LaGranjaVIP 🌾 Disfruta del 24/7 en #DisneyPlus con la experiencia completa.⁣ pic.twitter.com/l7eE3sAK3r — La Granja VIP (@lagranjavipmx) October 16, 2025

La situación cambió por completo cuando empezó a hacerse de un nombre a nivel internacional al grado de llegar a la WWE, la empresa de Wrestling más importante a nivel mundial. Fue aquí en donde, de acuerdo con sus propias palabras en La Granja VIP, mencionó que el salario mínimo anual es de 350,000 dólares; es decir, alrededor de seis millones de pesos al tipo de cambio actual.

Cabe mencionar que Alberto del Río no confirmó oficialmente que este era su sueldo, por lo que es probable que el mismo haya sido superior considerando que, durante un tiempo, fue uno de los rostros de la empresa. Además, mencionó que este sueldo es el base a diferencia de México, país en donde si no luchas no obtienes ganancias.

¿Sabían que #BadBunny quería ser luchador y lo rechazaron? 😱 Entérate de este chismecito que nos contó #ElPatrón.#LaGranjaVIP 🌾 Disfruta del 24/7 en #DisneyPlus con la experiencia completa.⁣

Durante dos semanas podrás vivirla también en mis redes:⁣

🌐… pic.twitter.com/yphZ30KVsL — La Granja VIP (@lagranjavipmx) October 16, 2025

¿A qué retos se enfrentó Alberto del Río en la WWE?

Durante su charla con Kike Mayagoitia, Alberto del Río expuso que su etapa en la WWE trajo consigo golpes con sillas metálicas, lesiones constantes y caídas desde jaulas de acero. Pese a esto, vale decir que su estancia en la empresa fue por demás exitosa, pues además de conectar con el público tuvo a bien conquistar el WWE Championship y el WWE World Heavyweight Championship, respectivamente hablando.