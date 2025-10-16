deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

El Patrón Alberto del Río revela en La Granja VIP cuánto ganaba en su época amateur

El Patrón, Alberto del Río, reveló algo interesante en su participación en La Granja VIP. Esto fue lo que dijo en torno a su salario como amateur y en la WWE.

patron-alberto-del-rio-cuanto-ganaba-amateur-la-granja-vip.jpg
Instagram: @prideofmexico
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Compartir

La Granja VIP sorprendió a propios y extraños con la llegada del Patrón Alberto del Río, personaje que, sin duda, es uno de los que más contenido ha dado en este reality show de TV Azteca. En ese sentido, el luchador profesional reveló detalles respecto al sueldo que tenía como amateur y en la WWE.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Para poner un poco de contexto, vale decir que Alberto del Río se consolidó como uno de los luchadores mexicanos más importantes de todos los tiempos, pues ha sido, hasta ahora, el único -nacido en México- en obtener los campeonatos máximos de la WWE, empresa en la que se consolidó como superestrella.

¿Cuánto ganaba el Patrón Alberto del Río como amateur y en la WWE?

En años pasados distintos medios de comunicación revelaron que el pago que Alberto del Río recibía en sus inicios en la lucha libre mexicana ascendía a los 800 pesos, mismos de los cuales la mitad; es decir, 400 pesos, se iban solamente en comidas y pasajes, lo cual le dejaba un margen mínimo de ganancia.

Te puede interesar: ¿Cuántos puestos ha subido Isaac del Toro en el ranking en el último año?

Te puede interesar: Así luce el doble de John Cena; la foto muestra un parecido espectacular

La situación cambió por completo cuando empezó a hacerse de un nombre a nivel internacional al grado de llegar a la WWE, la empresa de Wrestling más importante a nivel mundial. Fue aquí en donde, de acuerdo con sus propias palabras en La Granja VIP, mencionó que el salario mínimo anual es de 350,000 dólares; es decir, alrededor de seis millones de pesos al tipo de cambio actual.

Cabe mencionar que Alberto del Río no confirmó oficialmente que este era su sueldo, por lo que es probable que el mismo haya sido superior considerando que, durante un tiempo, fue uno de los rostros de la empresa. Además, mencionó que este sueldo es el base a diferencia de México, país en donde si no luchas no obtienes ganancias.

¿A qué retos se enfrentó Alberto del Río en la WWE?

Durante su charla con Kike Mayagoitia, Alberto del Río expuso que su etapa en la WWE trajo consigo golpes con sillas metálicas, lesiones constantes y caídas desde jaulas de acero. Pese a esto, vale decir que su estancia en la empresa fue por demás exitosa, pues además de conectar con el público tuvo a bien conquistar el WWE Championship y el WWE World Heavyweight Championship, respectivamente hablando.

ES TENDENCIA
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

Te Recomendamos

Thumbnail
Otros Deportes
Gervonta Davis vs Jake Paul y el regreso de Ryan García | A Raspar La Lona
The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
×
×