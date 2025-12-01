Un año para el olvido; estos son los 9 FRACASOS que América consumó en 2025

El 2025 ha sido, sin duda, uno de los peores años en la historia reciente de las Águilas del América . Y es que, luego de dominar el futbol mexicano a plenitud en los últimos años, este dejó una sensación por demás dolorosa luego de los 9 fracasos que el club tuvo a lo largo de los últimos 11 meses.

América no pudo superar la ronda de cuartos de final del Apertura 2025 luego de caer por marcador global ante Rayados de Monterrey por 3-2. Ante ello, no está de más conocer todos y cada uno de los fracasos que la institución azulcrema tuvo a lo largo de este año. ¿Los recuerdas todos?

¿Cuáles fueron los fracasos del América en el Apertura 2025?

El primer gran fracaso del América se concretó hace algunos meses, cuando cayeron en la final del Clausura 2025 frente a los Diablos Rojos del Toluca. Posteriormente, el cuadro azulcrema fue eliminado de los cuartos de final de la Concachampions a manos de Cruz Azul

De igual modo, el club dirigido por André Jardine cayó en el repechaje para el Mundial de Clubes ante el LAFC de la MLS, esto días antes de que cayeran en el Campeón de Campeones nuevamente ante unos Diablos Rojos que fueron su némesis principal a lo largo del año.

Y, aunado a las derrotas que vivió este torneo ante Chivas y Cruz Azul, así como su descalificación de la Liguilla apenas en la ronda de cuartos de final, también se tiene que hablar de la eliminación que sufrieron apenas en la primera ronda correspondiente a la Leagues Cup 2025.

¿América Femenil también decepcionó?

Los fracasos no solo estuvieron en la rama varonil, pues el América Femenil también concretó tres decepciones durante este año. Y es que, además de la derrota sufrida ante Pachuca en la final del Clausura 2025 y la eliminación en semifinales de la Concachampions, recientemente cayeron en la final del Apertura 2025 contra Tigres.