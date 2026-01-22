WWE: El Grande Americano, leyenda que luchó en países distintos en un lapso de 2 días

Se trata, sin duda, de una de las pocas apuestas ganadoras que la WWE tuvo a lo largo del año pasado. El Grande Americano se ha convertido en un auténtico héroe entre la comunidad fanática al wrestling, y ahora se demostró que su cariño por la lucha libre va más allá de cualquier frontera.

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

El Grande Americano, quien es un personaje interpretado por Ludwig Kaiser, ha logrado generar un impacto realmente importante tanto en México como en Estados Unidos y el resto del mundo. Ahora, el luchador presume haber luchado en países completamente alejados en un lapso de solamente 2 días.

¿El Grande Americano, figura de la WWE, luchó en 2 países en un lapso de 2 días?

El impacto que El Grande Americano ha tenido en la República Mexicana ha hecho que se convierta en uno de los luchadores más importantes del país. Por tal motivo, este formó parte de la cartelera que la AAA presentó el sábado pasado en el gimnasio Juan de la Barrera cuando enfrentó a El Hijo del Vikingo.

Te puede interesar: ¿Cuántos millones ganará el campeón del Abierto de Australia?

Te puede interesar: La fecha en la que AJ Styles podría retirarse de la WWE

Se pensaría que el luchador tendría un periodo de descanso luego de lo hecho en la capital del país; sin embargo, la WWE sorprendió a propios y extraños al llevarlo directamente a la gira que tienen por Europa, haciendo que El Grande Americano tenga un combate el lunes pasado en Belfast, Irlanda, frente a Je’von Evans.

En otras palabras, El Grande Americano, en un periodo de 48 días, luchó en la Ciudad de México y se trasladó directamente a Irlanda para formar parte del Monday Night RAW. Del mismo modo, su nombre se volvió tendencia luego de aparecer con el jersey de la Selección Mexicana en una de sus promos para Netflix.

¿El Grande Americano será el próximo Megacampeón de la AAA?

En medio de la euforia que su personaje ha generado en territorio mexicano, vale mencionar que los fanáticos de la WWE consideran que tiene todo para ser el próximo Megacampeón de la AAA, aunque existen teorías que indican que se jugará un Máscara vs Máscara contra el otro Grande Americano, es decir, Chad Gable.