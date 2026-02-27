Elimination Chamber 2026: Fecha, cartelera y horario del magno evento de la WWE

¿Estás listo para uno de los eventos más importantes que habrá en el año a nivel deportivo? El camino a Wrestlemania 42 sigue en pie y la WWE lo sabe; por tal motivo, es preciso que sepas absolutamente todo respecto a Elimination Chamber 2026. ¿Cuándo, a qué hora y por dónde ver?

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

Elimination Chamber se ha convertido en uno de los eventos más esperados por los fanáticos de la WWE toda vez que es la última gran función antes de Wrestlemania. Ante ello, la empresa ha ofrecido una cartelera que, si bien luce corta, ha llamado la atención por la calidad de sus luchadores.

¿Cuál es la cartelera de WWE Elimination Chamber 2026?

La primera lucha confirmada es aquella en la que se defenderá el Campeonato Intercontinental Femenino de la WWE y que verá un combate entre Becky Lynch (c) y AJ Lee. Del mismo modo, el Campeonato Peso Pesado de la empresa estará en juego entre el campeón CM Punk y el retador, Finn Balor.

Posteriormente se llevarán a cabo las dos chambers, tanto en el apartado femenino como en el masculino. En mujeres, la WWE presentará nombres como Raquel Rodriguez, Kiana James, Rhea Ripley, Alexa Bliss, Asuka y Tiffany Stratton, mientras que en hombres los encargados serán Randy Orton, Je’Von Evans, Cody Rhodes, La Knight, Jey Uso y Trick Williams.

¿Cuándo, a qué hora y por dónde ver Elimination Chamber 2026?

Elimination Chamber, la última gran escala antes de Wrestlemania 42, finalmente ha llegado. Ante ello, debes saber que el siguiente gran evento de la WWE se llevará a cabo en la ciudad de Chicago, Illinois, el próximo sábado 28 de febrero; es decir, dos meses antes de WM 2026.

El evento comenzará en punto de las 18:00 horas y se espera que tenga una duración de 3 a 4 horas, dependiendo lo que ocurra en el ring. Finalmente, para disfrutar de esta función tu opción principal, al menos en la República Mexicana, es mediante la plataforma Netflix.