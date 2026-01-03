Tras desaparecer de la WWE, anuncian el regreso de Ricardo Rodríguez

Luego de un prolongado período alejado de los grandes reflectores de la lucha libre internacional, Ricardo Rodríguez , recordado por los fanáticos de la WWE por su carisma y presencia escénica, vuelve a captar la atención del público. Su nombre, que había quedado en silencio tras su salida de la empresa líder del entretenimiento deportivo.

Pero vuelve a sonar con fuerza gracias a un anuncio que marca un nuevo capítulo en su carrera profesional. La confirmación de su regreso en la lucha libre no llega desde la WWE, sino desde el circuito independiente: un espacio donde muchos luchadores han logrado reinventarse.

En este caso, será la Major League Wrestling (MLW) la promotora que le dará la oportunidad de volver a un escenario de alto impacto, en un evento que promete ser uno de los más intensos del calendario. Conoce los detalles de la cita de entretenimiento.

MLW: ¿Cuándo regresa Ricardo Rodríguez regresa a los cuadriláteros?

La empresa de lucha libre independiente anunció a través de sus redes sociales que Jesús Rodríguez, nombre real del ex WWE, formará parte del evento MLW Battle RIOT VII: una batalla campal de 40 luchadores que se celebrará el próximo 29 de enero en el Osceola Heritage Park Events Center de Kissimmee, Florida.

El combate reunirá a competidores de distintos estilos y trayectorias, en un formato caótico y sin descalificaciones. Rodríguez llega a este desafío como un luchador experimentado, cuya carrera se ha desarrollado en escenarios de todo el mundo, desde México hasta la India.

Conocido por su elegancia, su teatralidad y su inteligencia dentro del ring, el luchador ha sabido combinar agilidad, estrategia y espectáculo. Estas cualidades lo convierten en un rival peligroso dentro de un combate tan impredecible como el Battle RIOT.

Ricardo Rodríguez en Battle RIOT VII: una oportunidad clave por el Campeonato Mundial

El Battle RIOT es considerado el combate más grande y salvaje del año en MLW. Dos luchadores comienzan la contienda y cada 60 segundos se suma un nuevo participante. Las eliminaciones pueden producirse por conteo, sumisión o lanzamiento por encima de la cuerda superior con ambos pies tocando el suelo. Todo ocurre sin descalificaciones, permitiendo armas, ataques sorpresa y alianzas temporales.

El último competidor en pie obtiene una futura oportunidad garantizada por el Campeonato Mundial de MLW. Con una reputación forjada no solo como luchador, sino como estratega capaz de leer el caos y sacar ventaja en el momento justo, Rodríguez tendrá en Battle RIOT VII el escenario perfecto para demostrar que su regreso es una amenaza real dentro del ring.