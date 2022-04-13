Xavi Hernández pide que no los comparen con el Real Madrid

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró, antes de la vuelta de los cuartos de final de la Europa League contra el Eintracht Frankfurt, que su equipo tiene "la obligación de ganar y jugar bien" no solo este jueves sino en cada partido.

En la rueda de prensa previa al partido que se disputará en el Camp Nou, el preparador catalán avisó de la dificultad de medirse al equipo alemán, que en la ida logró un empate (1-1), pero se mostró ambicioso con vistas a sellar el pase a las semifinales.

Te puede interesar: Efraín Juárez, el técnico mexicano que se prepara con Pep Guardiola

"Esto es el Barça y tenemos la obligación de ganar y jugar bien. Los que conocemos la casa sabemos que se trata de ser excelentes en todo lo que hacemos. El Barça es el club más exigente del mundo porque tenemos la obligación de ganar jugando bien y esto es lo difícil; es el club más complicado del mundo", respondió al ser preguntado por si este jueves su equipo tiene la obligación de jugar las semifinales.

Xavi Hernández responde comparación con el Real Madrid

Y en la misma línea, al hablar sobre la clasificación del Real Madrid para las semifinales de la Champions League, valoró: "A nosotros nos exige la historia del Barça, no el Madrid. Desde hace casi 40 años, cuando vino Cruyff, se puso un listón. No sé la idiosincrasia del Madrid, tiene un gen competitivo muy grande".

Barcelona juega la vuelta de los Cuartos de Final contra el Eintracht Frankfurt

En cualquier caso, tiene claro Xavi que su equipo tiene que ser "más pulcro con el balón" ante el Eintracht Fráncfort para evitar que se repita el guión del partido de ida.

"Hay que minimizar los contraataques y defender más con la pelota. Tenemos que competir mejor. En la ida nos complicaron y hay que ser mejores futbolísticamente ante un rival que tiene las cosas claras", alertó.

Además de mejorar tácticamente, el entrenador azulgrana espera el Camp Nou de las grandes noches europeas: "Necesitamos que el ambiente sea caliente, que presione, que apriete, eso es clave para nosotros. Sé que no nos fallarán"

Te puede interesar: Fechas y horarios: Así se jugarán las semifinales de Champions League

En este sentido, Xavi recordó que la Europa League, aunque no "esté tan valorada", según dijo, es "un título europeo" que les "hace ilusión" a él y a sus jugadores.

Xavi Hernández espera jugar la siguiente Champions League

Precisamente sobre la Champions League -"nuestro objetivo el año que viene es jugarla", insistió- afirmó que la clasificación del Real Madrid y el Villarreal para jugar las semifinales demuestra que "LaLiga no está tan lejos de la Premier League". EFE