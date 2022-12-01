El XI de la Selección Mexicana para el próximo mundial

Después de que México no logró el pase a los Octavos Final en la Copa del Mundo de Qatar 2022, en el futbol mexicano se comienza a pensar en la siguiente justa donde el combinado nacional será local y aquí vamos a repasar el XI con el que podría jugar la selección azteca en la próxima justa con jugadores que tienen sed de revancha por quedar fuera del mundial este año.

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En la portería, Carlos Acevedo sería el candidato ideal a comenzar el proceso mundialista, a sus 26 años llegaría con 30 a la siguiente justa y defendería el arco tras quedar fuera de los tres guardametas en Qatar 2022.

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En la defensa central se jugaría con Israel Reyes, recién llegado a Águilas del América y Víctor Guzmán, jugador de Xolos de Tijuana que se lo pelean varios equipos de la Liga MX. Por las laterales, Emilio Lara, quien fue tomado en cuenta como parte de los sparrings para este proceso y Jesús Ángulo, defensor de Tigres que quedó fuera de la lista final de Gerardo Martino en el último corte.

En el medio campo, Víctor Guzmán, de los jugadores más destacados del Pachuca la última campaña junto a su compañero Erick Sánchez, quien quedó fuera en el último recorte de la lista rumbo a Qatar 2022 y Marcelo Flores, mexicano que le pertenece al Arsenal de Inglaterra y actualmente milita en el Real Oviedo de España.

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En la delantera, Diego Lainez, jugador del Braga de la liga portuguesa buscará revancha y asistir a su primera Copa del Mundo tras no ser considerado en la lista final de Gerardo Martino. Y los otros dos delanteros serían Santiago Muñoz, quien milita en el Newcastle United de la Premier League de Inglaterra y Santiago Giménez, líder de goleo actualmente en la Europa League con el Feyenoord de Países Bajos.