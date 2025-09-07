deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
AUTOMOVILISMO
Nota

McLaren traiciona a Piastri en Monza y Verstappen no se guarda la burla

Un pit stop lento encendió la guerra interna en McLaren, con polémica entre Norris y Piastri, y hasta Max Verstappen ironizó con lo ocurrido en Monza.

Oscar Piastri, piloto de McLaren en Fórmula 1
JAKUB PORZYCKI/REUTERS
Oscar Piastri, piloto de McLaren en Fórmula 1
GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO
AUTOMOVILISMO
Compartir

El Gran Premio de Italia 2025 dejó mucho más que una nueva victoria de Max Verstappen. La polémica estalló en McLaren luego de que las órdenes de equipo definieran el resultado final de sus dos pilotos, con un Oscar Piastri inconforme por radio y un Lando Norris beneficiado tras un error en boxes. Una situación que dividió opiniones y que incluso provocó la ironía del propio Verstappen.

A siete vueltas del final, un pit stop de 5.9 segundos condenó a Norris a perder la posición frente a su compañero, que había parado antes y salió con aire limpio. Lo que parecía un justo undercut, terminó siendo revertido desde el muro de McLaren, que ordenó al australiano devolverle el lugar al británico. La instrucción sorprendió a todos, sobre todo porque minutos antes el propio Norris había sido tranquilizado con la promesa de que no habría riesgo de perder su sitio.

Te puede interesar: Muerte de Giorgio Armani: Esta fue su relación con el futbol, la F1 y los Juegos Olímpicos

El enojo de Piastri

El australiano no se mordió la lengua: “Dijimos que una parada lenta era parte de la carrera, así que no entiendo qué ha cambiado aquí”, lanzó furioso por la radio. Aun así, cedió la posición con evidente molestia y, al final, apenas se limitó a un comentario diplomático: “Gracias por el esfuerzo. No fue el fin de semana más fácil”.

Norris, en cambio, guardó silencio. Solo recibió una disculpa de su ingeniero, que reconoció el error en el pit stop, aunque terminó siendo él quien se quedó con el segundo puesto detrás de Verstappen.

Te puede interesar: F1: ¿Quién es Colton Herta, piloto que será compañero de Checo Pérez en Cadillac?

La burla del campeón

Cuando en Red Bull informaron a Verstappen de la maniobra, el neerlandés no se contuvo: “¡Ja! ¿Solo porque tuvo una parada lenta?”, soltó entre risas. Su ingeniero lo frenó rápido: “No es asunto nuestro, concéntrate en tu carrera”. Pero el comentario ya había quedado flotando: el campeón también olió favoritismo en la estrategia de McLaren.

Lo que parecía un 2-3 limpio terminó en un mar de dudas y tensiones internas. McLaren sigue demostrando que tiene velocidad, pero también que sus decisiones estratégicas pueden encender fuegos difíciles de apagar.

Fórmula 1
MCLAREN
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

WhatsApp Image 2025-07-14 at 3.13.54 PM.jpeg
Formula E
Resumen ePrix 13 Berlín | Fórmula E 2025
WhatsApp Image 2025-07-15 at 6.01.57 PM.jpeg
Formula E
Nick Cassidy se lleva ePrix 14 de Berlín | Oliver Rowland se corona
Resumen E Prix Jakarta
Formula E
RESUMEN: E-Prix Jakarta, Ronda 12 Fórmula E 2025
dani suarez nascar
AUTOMOVILISMO
Hice una remontada de locos: Daniel Suárez luego de ganar en la Nascar
Resumen e-Prix de Shangái, Nick Cassidy
Formula E
E-Prix de Shangái de la Fórmula E, Ronda 11, T11 | RESUMEN COMPLETO
Ronda 10 qualy Shangái
Formula E
Clasificación de la Ronda 10 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Ronda 11 qualy
Formula E
Clasificación de la Ronda 11 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Oliver Rowland E prix Tokio Fórmula E
Formula E
E-Prix de Tokio de la Fórmula E, Ronda 9, T11 | RESUMEN COMPLETO DE LA CARRERA
Fórmula E EPrix Tokio Ronda 8
Formula E
E-Prix de Tokio de la Fórmula E, Ronda 8, T11 | RESUMEN COMPLETO DE LA CARRERA
Thumbnail
AUTOMOVILISMO
Checo Pérez y los rumores que lo vinculan con Cadillac en la Fórmula 1
×
×