McLaren traiciona a Piastri en Monza y Verstappen no se guarda la burla

El Gran Premio de Italia 2025 dejó mucho más que una nueva victoria de Max Verstappen. La polémica estalló en McLaren luego de que las órdenes de equipo definieran el resultado final de sus dos pilotos, con un Oscar Piastri inconforme por radio y un Lando Norris beneficiado tras un error en boxes. Una situación que dividió opiniones y que incluso provocó la ironía del propio Verstappen.

A siete vueltas del final, un pit stop de 5.9 segundos condenó a Norris a perder la posición frente a su compañero, que había parado antes y salió con aire limpio. Lo que parecía un justo undercut, terminó siendo revertido desde el muro de McLaren, que ordenó al australiano devolverle el lugar al británico. La instrucción sorprendió a todos, sobre todo porque minutos antes el propio Norris había sido tranquilizado con la promesa de que no habría riesgo de perder su sitio.

El enojo de Piastri

El australiano no se mordió la lengua: “Dijimos que una parada lenta era parte de la carrera, así que no entiendo qué ha cambiado aquí”, lanzó furioso por la radio. Aun así, cedió la posición con evidente molestia y, al final, apenas se limitó a un comentario diplomático: “Gracias por el esfuerzo. No fue el fin de semana más fácil”.

Norris, en cambio, guardó silencio. Solo recibió una disculpa de su ingeniero, que reconoció el error en el pit stop, aunque terminó siendo él quien se quedó con el segundo puesto detrás de Verstappen.

La burla del campeón

Cuando en Red Bull informaron a Verstappen de la maniobra, el neerlandés no se contuvo: “¡Ja! ¿Solo porque tuvo una parada lenta?”, soltó entre risas. Su ingeniero lo frenó rápido: “No es asunto nuestro, concéntrate en tu carrera”. Pero el comentario ya había quedado flotando: el campeón también olió favoritismo en la estrategia de McLaren.

Lo que parecía un 2-3 limpio terminó en un mar de dudas y tensiones internas. McLaren sigue demostrando que tiene velocidad, pero también que sus decisiones estratégicas pueden encender fuegos difíciles de apagar.