Una verdadera locura la cantidad que ganan los equipos de Fórmula 1 al ser campeones de constructores

La Fórmula 1 está muy cerca de llegar a su final. Las sorpresas para el cierre de la Temporada 2025 no paran y una de ellas es que, a falta de seis carreras por disputarse, ya hay campeón de constructores y se trata de McLaren. Los 10 equipos que compiten en la F1 pelean por estar entre los mejores constructores del año y, cómo no, si el premio monetario es una verdadera locura.

Dentro de los Grandes Premios que faltan está el de la Ciudad de México , que se llevará a cabo en los próximos días, pero McLaren ya llegará como campeón. Un reportaje de ESPN reveló que el ganador de equipos de la F1 se divide en diversos porcentajes. Obtuvieron un bono por logros pasados de 16.88 millones de dólares, pero también hay que sumar 132.9 millones que se llevaron por ser campeones.

En la Temporada de 2023 a 2024 se dijo que el premio aumentó un 4%, algo que se espera también suceda en esta ocasión. El único equipo que sigue recibiendo un bono importante por su antigüedad es Ferrari, que se adjudica el 5% total de los premios para los equipos. Ferrari, solamente por participar, ganó 63 millones de dólares. Todos los equipos reciben un porcentaje al término de la competencia.

Premios en 2024 en la Fórmula 1

McLaren - $132.9 millones

Ferrari - $124.4 millones

Red Bull - $115.8 millones

Mercedes - $107.3 millones

Aston Martin - $98.8 millones

Alpine - $90.2 millones

Haas - $82.6 millones

Visa Cash App RB - $74.1 millones

Williams - $65.5 millones

Sauber - $57.9 millones

¿Cuánto ganan los pilotos al salir campeones?

Para sorpresa de todos, los pilotos de la Fórmula 1 no reciben ningún premio por parte de la competencia. El dinero que ganan se lo entregan directo a los equipos.

En lo que sí ganan los pilotos es cuando firman su contrato y llegan a arreglos con las escuderías por rendimientos, posiciones y cómo terminan la temporada gracias a sus actuaciones, sumado a su contrato general. Los trofeos tampoco se les entregan, se les venden algunas réplicas, pero el título se lo queda el equipo.