Ferrari cierra ciclo con uno de sus pilotos y abre incógnita rumbo a 2026

En Fórmula 1, los movimientos importantes no siempre ocurren en la parrilla de salida. A veces se cocinan en silencio, en el garaje y en la estructura de soporte que sostiene a un equipo durante una temporada larga. Los pilotos de reserva forman parte de ese engranaje: están para cubrir emergencias, apoyar el trabajo de simulador y aportar información clave en el desarrollo, aunque rara vez acaparen los reflectores.

Zhou Guanyu fuera de Ferrari

Ferrari anunció el fin de su relación con Zhou Guanyu, quien no continuará como piloto de reserva de la escudería rumbo a la temporada 2026. El equipo publicó un mensaje breve de agradecimiento por su compromiso y contribución durante 2025, además de desearle lo mejor para lo que viene.

Zhou se incorporó a Ferrari para 2025 como parte del grupo de respaldo del equipo, en un regreso con carga simbólica: años antes formó parte del programa de desarrollo de la escudería. En esa etapa, compartió funciones de reserva con Antonio Giovinazzi, quien también tiene actividad dentro del programa de Ferrari en resistencia.

Thank you for everything this year @ZhouGuanyu24 👊 pic.twitter.com/382arkyhfk — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 2, 2026

El cambio deja una lectura inmediata: Ferrari pierde a uno de sus nombres de apoyo de cara a un año que se perfila exigente, con un campeonato que suele castigar cualquier imprevisto y donde la “profundidad” del equipo puede marcar diferencias. La salida también abre una incógnita natural: quién ocupará ese lugar dentro del organigrama, y cómo quedará configurada la banca del equipo para responder ante cualquier eventualidad.

En paralelo, el movimiento reordena el tablero personal de Zhou. Tras su etapa previa en la parrilla con Sauber, el piloto chino buscó mantenerse cerca del paddock y del entorno técnico de primer nivel. Ahora, con el ciclo cerrado en Maranello, el siguiente paso queda abierto y su nombre vuelve a entrar en conversación alrededor del mercado de asientos y roles de apoyo para 2026.

