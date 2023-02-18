Zinedine Zidane volvería con este club grande de Europa

Zinedine Zidane tiene un importante prestigio en Europa. Su legado con el Real Madrid, donde conquistó 3 Champions League consecutivas es un logro histórico que pocos entrenadores en el mundo pueden darse el lujo de presumir.

El técnico francés esperaba por un llamado de la Selección de Francia y tomar el cargo del equipo absoluto para los proyectos mundialistas siguientes, sin embargo, el técnico vio su posibilidad truncada una vez que Didier Deschamps fue confirmado para el siguiente proceso. Motivo por el cual, Zidane llegaría a este importante club de la Champions League.

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¿Cuál sería el destino de Zidane como Técnico?

De acuerdo con la información del programa español 'El Chiringuito', Zidane es del total agrado de las altas cúpulas del PSG, de hecho Nasser Al-Khelaifi ya ha buscado al técnico en el pasado, pero el deseo del internacional francés por tomar a la Selección Gala era un objetivo que impidió su llegada a la capital francesa.

Sin embargo, el técnico expresó su deseo de volver a dirigir tras ser anunciado embajador de la escudería Alpine para la Fórmula 1 en la siguiente temporada. "Tengo ganas de volver, de tener un proyecto. Hoy tengo tiempo, pero no sé hasta cuándo. Puedo tener tiempo y de repente todo puede cambiar rápido", dijo el ex técnico del Real Madrid.

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Selección Brasileña

Diversos reportes han colocado a Zinedine Zidane en el banquillo de la Selección de Brasil, el Scratch du Oro no tiene técnico desde su descalabro en la pasada Copa Mundial de Qatar 2022, por lo que sería una propuesta atractiva para el técnico francés. No obstante, todos los caminos llevarían a París.

Paris Saint Germain

Todos los caminos llevan a la capital de Francia, lo han buscado anteriormente. Tienen un estructura sólida, una plantilla muy competitiva, pero les ha faltado ese funcionamiento que Zidane podría darles. Para el ex campeón del mundo en el 98 llegaría a un club que compite por todo y supondría un reto en su carrera profesional.

Zidane también sería una de las claves para mantener en el club a Lionel Messi, el astro argentino no ha firmado la renovación de su contrato, por lo que, una posible llegada de Zizou al banquillo del Paris Saint Germain generaría un interés deportivo distinto par La Pulga.