Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
FUT AZTECA SITIO2.png
QUIERO VER
Fútbol

Zinedine Zidane volvería con este club grande de Europa

Zinedine Zidane ha sido nombrado embajador de la escudería Alpine de la Fórmula 1, y aprovechó hablar sobre su futuro como director técnico en Europa

Entrenador Zinedine Zidane

Escrito por: Jorge Zamora

Zinedine Zidane tiene un importante prestigio en Europa. Su legado con el Real Madrid, donde conquistó 3 Champions League consecutivas es un logro histórico que pocos entrenadores en el mundo pueden darse el lujo de presumir.

El técnico francés esperaba por un llamado de la Selección de Francia y tomar el cargo del equipo absoluto para los proyectos mundialistas siguientes, sin embargo, el técnico vio su posibilidad truncada una vez que Didier Deschamps fue confirmado para el siguiente proceso. Motivo por el cual, Zidane llegaría a este importante club de la Champions League.

Mercedes anuncia su monoplaza para la temporada 2023

Te puede interesar: Los Tigres saben suplir la ausencia de André-Pierre Gignac

¿Cuál sería el destino de Zidane como Técnico?

De acuerdo con la información del programa español 'El Chiringuito', Zidane es del total agrado de las altas cúpulas del PSG, de hecho Nasser Al-Khelaifi ya ha buscado al técnico en el pasado, pero el deseo del internacional francés por tomar a la Selección Gala era un objetivo que impidió su llegada a la capital francesa.

Sin embargo, el técnico expresó su deseo de volver a dirigir tras ser anunciado embajador de la escudería Alpine para la Fórmula 1 en la siguiente temporada. "Tengo ganas de volver, de tener un proyecto. Hoy tengo tiempo, pero no sé hasta cuándo. Puedo tener tiempo y de repente todo puede cambiar rápido", dijo el ex técnico del Real Madrid.

Te puede interesar: Memo Ochoa volvería a ser titular ante Lazio en Serie A

Selección Brasileña

Diversos reportes han colocado a Zinedine Zidane en el banquillo de la Selección de Brasil, el Scratch du Oro no tiene técnico desde su descalabro en la pasada Copa Mundial de Qatar 2022, por lo que sería una propuesta atractiva para el técnico francés. No obstante, todos los caminos llevarían a París.

Paris Saint Germain

Todos los caminos llevan a la capital de Francia, lo han buscado anteriormente. Tienen un estructura sólida, una plantilla muy competitiva, pero les ha faltado ese funcionamiento que Zidane podría darles. Para el ex campeón del mundo en el 98 llegaría a un club que compite por todo y supondría un reto en su carrera profesional.

Zidane también sería una de las claves para mantener en el club a Lionel Messi, el astro argentino no ha firmado la renovación de su contrato, por lo que, una posible llegada de Zizou al banquillo del Paris Saint Germain generaría un interés deportivo distinto par La Pulga.

Tags relacionados
PSG en Champions League

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
21 SEP