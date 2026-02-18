Zona Sur gana el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Softbol en León; Samaria Benítez termina como MVP del partido

La Zona Sur se impuso en siete entradas ante la Zona Norte en la primera edición del Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Softbol, por pizarra de 5-3, la noche del martes en el Estadio Domingo Santana de León.

La afición, que ocupó gran parte del aforo de este parque, disfrutó de ver en acción a las grandes jugadoras de esta LMS, que en su tercer año de existencia ha logrado encumbrarse, desarrollar aficionados e impulsar el talento mexicano a través de ocho equupo.

En el partido la victoria se decantó para la Zona Sur, equipo en el que la mexicana Samaria Benítez pegó un imparable por el jardín central que produjo dos carreras que al final fueron las de la diferencia para que su equipo se llevara el triunfo.

Benítez recibió los aplausos y reconocimientos de los asistentes, de las directivas, de los medios de comunicación y de las compañeras que le dieron el crédito por su protagonismo en el encuentro.

Samaria Benítez recibió un regalo de 20 mil pesos al ser la MVP, pero en conferencia de prensa minimizó ese cheque, al compararlo con su actuación, la cual se la dedicó a su abuela y a su abuelo quien murió pero le dejó ese amor por el deporte, el beisbol y la disciplina.

"Estar junto a mi abuela y dedicarlo a mi familia, es lo importante, no tanto ese premio", comentó la jugadora de 23 años, firmada ya con Los Angeles para la Liga de Softbol en Estados Unidos.

Benítez reiteró en conferencia de prensa su agradecimiento por los que se fijaron en ella para vivir el Juego de Estrellas, algo que ahora mismo se convierte en una de las grandes experiencias de su carrera en el softbol profesional.

Liga Mexicana de Softbol, cierra exitosamente el Juego de Estrellas y el Home Run Derby

La LMS concluyó así esta fiesta en León, donde sucedió el Home Run Derby, el cual ganó Erika Piancastelli ante Rachel García; además se hizo entrega de reconocimientos a lo más destacado del año de la LMS y dio el cerrojazo con el Juego de Estrellas en su primera edición, dejando un enorme precedente.