Zverev pide la expulsión de un aficionado que gritó una frase de Hitler

El partido de octavos de final entre Alexander Zverev y Janik Sinner fue sublime dentro de la pista. Sin embargo, quedó manchado por la imprudente intervención de un aficionado, cuando el alemán detuvo momentáneamente el encuentro del US Open por los gritos nazis de un espectador.

En cuanto Zverev se percató de la famosa frase de Hitler que vino desde la grada, detuvo el duelo y se acercó al juez de silla: "Ha dicho la frase más famosa en el mundo de Hitler. Eso no es aceptable. Es increíble", dijo notablemente enfadado con la situación, explicando al juez la razón por la que decidió parar.

"Comenzó a cantar el viejo himno, el que identifica a Hitler. Soy alemán. Me pareció demasiado. Simplemente tenía que reaccionar".



Alexander Zverev paró el partido de anoche vs. Sinner en el #USOpen. El espectador en cuestión fue expulsado del estadio.pic.twitter.com/fDPkWlwUta — VarskySports (@VarskySports) September 5, 2023

Inmediatamente el juez de silla se volteó hacia la grada y pidió que alzara la mano el autor de esos gritos. Algunos de los espectadores presentes comenzaron a señalar al culpable y minutos después, la seguridad del Grand Slam expulsó al aficionado del Arthur Ashe Stadium, la pista central del torneo y el recinto de tenis más grande del mundo, con capacidad para casi 24.000 personas.

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En las redes sociales circula el video del momento exacto en el que se escucha el grito "Deutschland über alles" ("Alemania por encima de todo"), justo antes del saque del tenista germano, una frase del himno de su país, ahora eliminada de la letra oficial, y vinculada especialmente con el periodo nazi.

Zverev derrotó a Sinner en cinco sets y tras casi cinco horas de un partido maratoniano y extenuante, el más largo en lo que va de este US Open. Ahora se enfrentará en cuartos de final con el español Carlos Alcaraz, primer lugar del ranking mundial y vigente campeón del certamen.

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