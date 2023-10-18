10 actividades de Día de Muertos 2023 en México

El Día de Muertos 2023 está a la vuelta de la esquina y al ser una de las festividades más esperadas en todo México es normal que cada región tenga sus propias actividades, por eso te contamos 10 formas de celebrarlo en los estados de la República.

Si bien la Ciudad de México (CDMX) contará con una serie de eventos como el Desfile de Día de Muertos, el Desfile de Catrinas, el Festival del Cempasúchil, los mexicanos y extranjeros podrán disfrutar de los colores, olores y sabores tradicionales sin importar en dónde se encuentren.

Janitzio, Michoacán

Janitzio es una pequeña isla ubicada en el estado de Michoacán que cada año alberga una escena deslumbrante llena de altares y colores. Los habitantes recorren las calles llevando ofrendas e iluminan el lago con miles de velas.

El 1 de noviembre la isla recuerda a los niños difuntos, para los cuales se prepara una procesión de canoas nocturna, todo adornado con velas, comida y flor de cempasúchil.

Festival de Calaveras, Aguascalientes

En Aguascalientes, Aguascalientes el Día de Muertos está acompañado con el Festival de las Calaveras, un evento que dura una semana. Del 28 al 5 de noviembre la ciudad contará con más de 500 actividades.

El tradicional Desfile de Calaveras, la joya de la corona, tendrá lugar el 2 de noviembre a las 20:00 horas en el centro.

Muestra de altares en Yucatán

Las calles de Mérida, Yucatán, se llenan de colores con la ya tradicional muestra de altares y el Paseo de las Ánimas, donde los ciudadanos usan trajes típicos y se caracterizan de catrinas y catrines.

Festival de la Luz y la Vida en Puebla

Del 27 al 2 de noviembre, Chignahuapan, Puebla, vivirá el Festival Luz y Vida, el cual este año espera 70 mil asistentes, los cuales podrán disfrutar de 33 actividades alusivas al Día de Muertos 2023.

Una de dichas actividades será la caminata con antorchas, un mural y tapetes monumentales.

Teotihuacán.

Con motivo del Día de Muertos, el pueblo de Teotihuacán concentrará actividades que mezclarán tradiciones mexicanas y prehispánicas. Como cada año, las personas acuden vestidas de calaveras para recorrer de San Juan a la zona arqueológica.

Xantolo en San Luis Potosí

Durante las festividades de Día de Muertos arcos con ramas de árbol con flores de cempasúchil adornan las puertas de los habitantes. Además, todos preparan ofrendas en espacios públicos donde se realizan danzas tradicionales.

La Fiesta Más Viva de Todas en Oaxaca

El estado de Oaxaca albergará más de 20 actividades del 28 de octubre al 4 de noviembre, en las que podrás encontrar tapetes monumentales, altares, talleres para aprender a hacer catrinas y calaveras, obras de teatro, catrinas gigantes, entre otras cosas. Participarán 6 municipios.

En Oaxaca, ya estamos listos para recibir al turismo nacional y extranjero durante la temporada de Día de Muertos y con la #LaFiestaMásVivaDeTodas vamos a compartir nuestra cultura y tradiciones milenarias con la calidez que nos distingue a las y los oaxaqueños.



¡Somos una… pic.twitter.com/I9WthAsfDT — Salomón Jara Cruz (@salomonj) October 18, 2023

Festival de Día de Muertos, Mictlán 2023 en Morelos

El 20 de octubre dará inicio este festival en Cuernavaca, Morelos, en la Plaza de Armas. Desde ese día hasta el 1 de noviembre los ciudadanos podrán ver catrinas gigantes con mil panes, así como disfrutar de la venta y exposición de flor de cempasúchil.

También habrá talleres de lectura, conciertos y obras de teatro, y recorridos por el centro histórico acompañados de leyendas.

Valle de Catrinas en Puebla

Del 14 de octubre al 5 de noviembre las calles de Atlixco albergarán el Valle de Catrinas 2023, estas figuras se concentrarán en la Plazuela Fray Benavente, Plaza de Armas, Panteón Municipal y la Plazuela de la Danza.

El Valle de Catrinas Atlixco 2023 durará hasta noviembre|Gobierno de Atlixco.

Festival de las Catrinas en Guerrero

Taxco celebrará su Festival de las Catrinas con espectáculos, talleres, concursos y hasta un tapete monumental de una catrina. Todo esto del 19 de octubre al 2 de noviembre.