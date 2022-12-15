Perú llama a su embajador en México ¿Qué pasará en la relación?

El gobierno de Perú solicitó consultas con sus embajadores en varios países, entre ellos México, por su “intromisión en los asuntos internos del país'', al apoyar al expresidente peruano Pedro Castillo después de haber sido destituido por el Congreso y ahora preocupa qué pasará en la relación bilateral.

Además de México, Perú pidió reunirse con sus embajadores en Argentina, Colombia y Bolivia, países que también han mostrado su descontento por la destitución de Pedro Castillo, quien también se encuentra detenido, acusado de “rebelión”.

Estas naciones izquierdistas mostraron su posición respecto a los acontecimientos en Perú a través de un comunicado en el que dijeron que Castillo era víctima de “hostigamiento político” desde que asumió el poder como presidente.

"Con la señora Presidenta de la República, hemos dispuesto el llamado en consulta a Lima a nuestros Embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México, en reacción a la intromisión en los asuntos internos del Perú", dijo la canciller Ana Cecilia Gervasi en un mensaje compartido en Twitter.

Canciller Ana Cecilia Gervasi: "Con la señora Presidenta de la República, hemos dispuesto el llamado en consulta a Lima a nuestros Embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México, en reacción a la intromisión en los asuntos internos del Perú". pic.twitter.com/gIgDrhyCfU — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) December 15, 2022

¿Cuál es la postura de México ante lo sucedido en Perú?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó la destitución de su homólogo Pedro Castillo, como antidemocrática. El mandatario mexicano ha sido uno de los más críticos al nuevo gobierno de Perú; incluso, hasta el momento no ha reconocido a la nueva presidenta Dina Boluarte.

Perú notificó al embajador de México en el país, Pablo Monroy, su “extrañeza” por la injerencia del presidente mexicano en el caso de Pedro Castillo, ya que consideraron que el gobierno estaba interviniendo en asuntos políticos internos de Perú.

Por lo que la cancillería de Perú solicitó al embajador de México que se ciña a las normas y tratados internacionales vigentes sobre la materia y cumplan con todos los requisitos que estos establecen.

A diferencia de los gobiernos de izquierda que apoyan a Castillo, el presidente de Chile, Gabriel Boric, reconoció a Boluarte como mandataria de Perú, según dijo la canciller Gervasi por Twitter.