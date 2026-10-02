Lo que pasó después del 68: los líderes que terminaron contra AMLO y Morena

El 2 de octubre no se olvida, pero tampoco se puede contar una sola historia de quienes estuvieron ahí porque distintos personajes que hoy forman parte de la política mexicana, en su momento fueron líderes del movimiento estudiantil de 1968.

Durante aquella época a muchos los unió un solo fin, defender las libertades y la democracia, pero con el paso de los años muchos tomaron distintas vertientes y hoy son fuertes críticos del régimen de Morena y de quien lo encabezó, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

De compartir el movimiento a cuestionar a Morena: el paso de los líderes estudiantiles del 68 en la actualidad

Aunque hoy en día existen multiples críticos del gobierno en turno, algunos tuvieron que pasar un arco de transformación para ver las carencias que esté tiene y es que no todos recorrieron el mismo camino ni criticaron al tabasqueño por las mismas razones, algunos lo hicieron desde el periodismo y la escritura; otros, desde la política, en la que incluso primero fueron sus colaboradores.

Líderes del movimiento estudiantil del 68 que hoy están en contra de Morena y AMLO

Luis González de Alba: del CNH a convertirse en una voz incómoda

Luis González de Alba conoció el 68 desde el centro de la tormenta, durante su paso como estudiante fue representante de la Facultad de Psicología de la UNAM ante el Consejo Nacional de Huelga y estuvo en Tlatelolco el 2 de octubre de 196, la fecha que marcó un antes y un después en la historia nacional; después fue detenido y encarcelado en Lecumberri, experiencia que años más tarde convirtió en literatura con Los días y los años.

Con el paso de los años González de Alba se convirtió en una voz incómoda por su estilo frontal, al punto de tener diferencias con AMLO; llegó el año 2016 y con ello su muerte; sin embargo, distintos medios aseguraron que durante su trayectoria tuvo distintos roces con el morenista López Obrador, siendo la principal crítica el asumirse como el heredero de la izquierda mexicana.

Gilberto Guevara Niebla: del diálogo con AMLO a la ruptura

Si hay una historia que muestra con claridad que la relación entre los protagonistas del 68 y López Obrador no fue siempre de oposición, es la de Gilberto Guevara Niebla, quien es catalogado como una de las figuras centrales del movimiento.

Y aquí es donde nace su historia con el exmandatario mexicano, en 2018 cuando Morena asumió el poder, Niebla obtuvo un cargo que lo involucraba directamente con la educación, misma que defendió previamente con la reforma educativa del 2013.

Un año después presentó su renuncia, ¿la causa? inconsistencias en la política de austeridad bajo la que se marca la llamada 4T, además de acusar golpes de autoritarismo al interior del gobierno y cuestionar fuertemente la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Gilberto Guevara Niebla|Redes sociales.

Graco Ramírez: del movimiento estudiantil a la confrontación política

Otro nombre que hoy resuena mucho es el de Graco Ramírez, inicialmente de iquierda y más tarde, uno de los principales críticos del obradorismo; lo que los unió en algún momento los separó sus ideales.

En 2017, cuando era gobernador de Morelos, lanzó críticas públicas contra López Obrador y cuestionó la idea de que una sola persona pudiera concentrar la razón política, años más tarde señaló directamente a Obrador por

En una entrevista de 2024, Ramírez sostuvo que el rompimiento con López Obrador estuvo relacionado con una concepción distinta de la izquierda y de la democracia. Acusó al tabasqueño de haber construido Morena alrededor de un liderazgo personal y cuestionó lo que consideraba una tendencia a concentrar el poder.

Graco Ramírez y AMLO.|Redes sociales.

¿Qué exigían los estudiantes en 1968?

Los estudiantes de 1968 exigían algo que hoy puede parecer básico, pero que sigue pesando y mucho, el poder cuestionar al poder sin que la respuesta fuera la represión.

Su pliego incluía la libertad de los presos políticos, la desaparición del cuerpo de granaderos, la destitución de funcionarios señalados por abusos y mayores libertades para manifestarse y expresarse.