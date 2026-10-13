Ni “Katrina” ni “Mitch": Los huracanes cuyos nombres fueron borrados para siempre

Los nombres de los huracanes no siempre vuelven a utilizarse. Cuando un ciclón tropical deja una devastación excepcional, su nombre puede retirarse para evitar confusiones y recordar los daños ocasionados. El caso de 2005 destaca por el número de nombres eliminados de las listas oficiales.

¿Cuáles fueron los huracanes retirados en 2005?

La temporada de 2005 dejó cinco nombres retirados de la lista del Atlántico: Dennis, Katrina, Rita, Stan y Wilma. De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), fue el mayor número de retiros registrado en una sola temporada atlántica. Katrina se convirtió en uno de los huracanes más devastadores de la historia reciente de Estados Unidos.

¿Por qué la OMM retira el nombre de un huracán?

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) coordina el sistema internacional de nombres. Cuando una tormenta provoca pérdidas humanas o daños excepcionalmente graves, los especialistas pueden decidir retirar su nombre de manera permanente.

La medida busca evitar que utilizarlo nuevamente genere confusión o resulte insensible para las comunidades afectadas. En condiciones normales, las listas se reutilizan cada seis años; sin embargo, los nombres retirados son sustituidos por otros.

Además de Mitch y Sandy, ¿qué huracanes fueron retirados de la lista?Entre los nombres que ya no se utilizan en el Atlántico figuran Katrina, Rita, Wilma, Gilbert, Ike, Harvey, Irma y María. Mitch fue retirado en 1998 y Sandy en 2012, debido a los graves impactos que ocasionaron.

La decisión no depende únicamente de la categoría alcanzada por un ciclón, sino de sus consecuencias. Por ello, no todos los huracanes intensos pierden su nombre de las listas oficiales.

¿Cómo va el pronóstico de huracanes para el Pacífico y el Atlántico en 2026?

La NOAA pronosticó una temporada por debajo de lo normal en el Atlántico, con entre siete y 13 tormentas con nombre, de las cuales entre dos y seis podrían convertirse en huracanes. Para el Pacífico nororiental, anticipó una actividad superior al promedio, con entre 15 y 22 tormentas con nombre.

Al 12 de octubre, el huracán "Simon" mantenía condiciones peligrosas en la costa del Pacífico mexicano, con riesgo de lluvias intensas e inundaciones. Aunque un pronóstico estacional estima la actividad general, no determina qué comunidades serán afectadas. Por eso, es fundamental seguir los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil.