Periodistas de Azteca Noticias entre los 300 líderes más influyentes de México

Una vez más, los 300 líderes más influyentes de México se reunieron para compartir ideas, experiencias y visiones sobre el futuro del país.

Empresarios, funcionarios, periodistas, emprendedores, deportistas y artistas coincidieron en este encuentro que, desde hace 25 años, une a figuras destacadas de distintos sectores de la sociedad mexicana.

Entre los asistentes estuvieron algunos de los periodistas de TV Azteca como Javier Alatorre, Jorge Zarza, Juan Pablo de Leo, Juan Manuel Jiménez y Uriel Estrada, además de César Castillejos, director de ADN Noticias

El periodista y titular de #Hechos, Javier Alatorre (@Javier_Alatorre), participó en la Comida de los 300 Líderes más Influyentes de México, evento anual organizado por la revista Líderes Mexicanos.



🗣️"Les agradezco que están considerando el trabajo que estamos haciendo todos… pic.twitter.com/bRQZlUZjIV — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 10, 2026

"Siempre es un privilegio estar reunido con líderes que mueven a este país, líderes que nos hacen pensar, líderes que nos llevan precisamente a buen puerto con grandes ideas. Yo agradezco a mucho a la familia Ferráez, líderes que están siempre considerando el trabajo que estamos haciendo todos los días", dijo Javier Alatorre.

🗣️“México necesita escuchar y ver a los liderazgos que están debajo las piedras ”



Jorge Zarza (@jzarzap) en la comida de los 300 Líderes más influyentes de México.



Vía @IrvingPineda



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"México necesita escuchar y ver a los liderazgos, me parece que están debajo de las piedras, está en el closet y hay que salir. Espacios como los de TV Azteca están para que se hagan buenos contenidos, la gente tiene un poco de temor de alzar la voz. ¡Basta!", mencionó Jorge Zarza.

El encuentro también contó con la presencia de Eduardo Cepeda, director de Banca Empresarial y de Gobierno de Banco Azteca.

Durante la reunión se abordaron distintas perspectivas sobre los retos que enfrenta México y la importancia de generar espacios para que nuevos liderazgos tengan presencia y puedan aportar sus ideas.

Por ello, se contempla realizar eventos en universidades para acercar a los jóvenes las historias, conocimientos y trayectorias de quienes forman parte de esta comunidad.

