Al menos 39 migrantes muertos tras incendio en Ciudad Juárez: AMLO

Durante la conferencia matutina de este martes 28 de marzo de 2023, el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), confirmó la muerte de al menos 39 migrantes derivada del incendio que se originó en un centro migratorio de Estancia Provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua.

"Perdieron la vida 39 migrantes, esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego y no imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia", señaló AMLO.

Asimismo, destacó que se encuentra el titular de migración en el lugar de los hechos y la Fiscalía General de la República (FGR) para proceder legalmente. Los 39 migrantes muertos son principalmente de Centroamérica y Venezuela.

"Muy triste que esto suceda", sentenció AMLO. Además, señaló que todavía no se tienen los nombres ni las nacionalidades de los 39 migrantes muertos en el centro migratorio de Ciudad Juárez, Chihuahua.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ confirmó que suman 39 muertos tras incendio en las instalaciones de migración de Lerdo en Ciudad Juárez, Chihuahua



"Tenemos hasta ahora como informe que perdieron la vida 39 migrantes y esto tuvo que ver con una protesta que… pic.twitter.com/qmd4m9DNuS — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 28, 2023

Motín en instalaciones del INAMI en Ciudad Juárez ocasiona incendio

Fue durante la noche del pasado lunes 27 de marzo cuando dentro de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INAMI) en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, se registró un motín entre migrantes poco antes de las 22:00 horas.

En la sede migratoria estaban alojados 68 hombres mayores de edad originarios de Centro y Sudamérica. De ellos, 29 personas migrantes resultaron lesionadas y fueron trasladadas en estado grave a cuatro hospitales de la localidad para su atención médica.

Reynaldo Lara, corresponsal de Fuerza Informativa Azteca (FIA) informó en el lugar de los hechos: “Hay una gran cantidad de migrantes que han estado sacando del interior de las instalaciones, así, en camillas muchos de ellos están quemados, otros que al parecer perdieron la vida están enfrente de los elementos del Instituto Nacional de Migración que ya no se mueven.”

Fue hasta las primeras horas de este martes 28 de marzo cuando el Instituto Nacional de Migración (INM) confirmó oficialmente la cifra con 39 migrantes fallecidos derivada del incendio.

INM colabora con FGR para esclarecer la verdad de lo ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua

Hasta las 14:00 horas de este martes 28 de marzo, de la zona centro del país, se tiene un registro de 40 migrantes extranjeros fallecidos y 28 lesionados. Además, se brinda asistencia a 15 mujeres extranjeras mayores de edad que fueron desalojadas de la Estancia Provisional.