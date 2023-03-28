¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del martes 28 de marzo

La conferencia mañanera de AMLO de este martes 28 de marzo se llevó a cabo en el Palacio Nacional. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen en vivo de la conferencia del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

AMLO habla acerca del incendio en centro migratorio de Ciudad Juárez, Chihuahua

El presidente habló acerca del incendio en centro migratorio de Ciudad Juárez, donde perdieron la vida 39 migrantes.

Campaña para prevenir adicciones

Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación Pública, presentó la campaña para evitar y combatir el consumo de drogas como estrategia contra el fentanilo. Por su parte, AMLO pidió apoyo a las maestras, maestros y padres de familia para la campaña.

Repatriaciones de piezas arqueológicas México

Diego Prieto, director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), rechazó en nombre del gobierno de México la subasta de una casa francesa donde puso a la venta 83 objetos catalogados como monumentos arqueológicos mexicanos.

AMLO habla acerca de Felipe Calderón por caso Genaro García Luna

AMLO señaló que habrá una desclasificación de archivos de caso García Luna y Felipe Calderón y que tiene voluntad y decisión de entregar todo.

AMLO se lanza nuevamente contra ministro Javier Laynez Potisek

AMLO se lanzó nuevamente contra el ministro Javier Laynez Potisek, esto después de que otorgara la suspensión del Plan B, por lo que reiteró que tiene un Plan C, el cual consiste en llamar a la ciudadanía a no votar por la oposición.

AMLO habla acerca del expresidente Pedro Castillo

Tras la reunión con el abogado del expresidente Pedro Castillo, de Perú, el pasado lunes 27 de marzo, AMLO destacó que se encuentra apoyando al caso. En ese sentido, defendió de que se trata de víctima del clasismo y del racismo, ya que lo destituyeron ilegalmente.

