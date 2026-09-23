El dólar se dispara en pleno ‘ombligo de semana': El tipo de cambio en México este miércoles

Se va para arriba. El precio del dólar estadounidense registró un importante aumento para el inicio de este miércoles, alcanzado los 18 pesos tras varias días de volatilidad. Te compartimos el tipo de cambio en México para este 23 de septiembre 2026.

El dólar puede variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar el dinero.

¿A cuánto está el dólar en México septiembre 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.00 pesos la compra y se vende en $18.00 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este miércoles 23 de septiembre 2026.

La moneda estadounidense subió a su nivel más alto en casi dos meses ante las perspectivas de subidas de tipos de interés a corto plazo, aunque la bajada de los precios del petróleo podría alterar las perspectivas mundiales de inflación y política monetaria.

El dólar estadounidense alcanza los $18 pesos en México|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 23 de septiembre 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.60 pesos la compra y en $16.90 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para septiembre 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.45 pesos la compra y se vende a $13.29 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante este 23 de septiembre 2026.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

El dólar canadiense continúa superando los 13 pesos en México|BANCO AZTECA

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 23 de septiembre 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este miércoles 23 de septiembre 2026 en 85 mil 692 pesos por unidad, registrando una importante baja de 0.59% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda registró su segunda pérdida consecutiva para la penúltima semana del mes.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 494 mil 540 pesos por unidad.

El Bitcoin suma su segundo día de pérdidas|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 23 de septiembre 2026?

El precio del petróleo se mantuvo cerca de su nivel más bajo en más de dos semanas el miércoles, ya que la mejora en los suministros de crudo del Golfo presionó al mercado, aunque los márgenes de refinación de diésel alcanzaron un máximo histórico ante las posibles restricciones a las exportaciones de diésel de Estados Unidos.



Petróleo Brent - 100.58 dólares por barril.

Petróleo West Texas Intermediate - 91.17 dólares por barril.

Con información de Reuters...