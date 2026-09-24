Fuertes lluvias amenazan la CDMX este jueves: La hora exacta en la que comenzará a llover hoy; zonas afectadas
La Ciudad de México será impactada por fuertes lluvias, afectando distintas zonas de la capital del país para este jueves; a qué hora empezará a llover.
A preparar el paraguas y el impermeable. La Ciudad de México (CDMX) será impactada por fuertes lluvias para la tarde de este jueves 24 de septiembre 2026; te compartimos los horarios claves y zonas afectadas por el mal clima en la capital del país.
El ambiente en la CDMX será de cálido a caluroso, acompañado de cielo medio nublado a nublado, así como la presencia de chubascos.
¿A qué hora lloverá hoy en la CDMX? Horarios clave
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil compartieron que los chubascos y las fuertes lluvias en la Ciudad de México iniciarán alrededor de las 17:00 horas de este jueves.
Se espera que las lluvias en la capital del país terminen aproximadamente a las 20:00 horas; se recomienda a las y los ciudadanos tomar precauciones necesarias.
Zonas afectadas por las lluvias este jueves
Las fuertes lluvias que azotarán a la Ciudad de México afectarán las zonas Sur y Poniente de la capital del país, por lo que las siguientes alcaldías podrían verse afectadas:
Alcaldías al Poniente:
- Cuajimalpa de Morelos
- Álvaro Obregón
- Miguel Hidalgo
- Azcapotzalco
Alcaldías al Sur:
- Tlalpan
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Xochimilco
- Coyoacán
Se espera que las lluvias puedan extenderse hasta la mañana del este viernes en la CDMX.
Para este jueves, se prevé ambiente cálido a caluroso, cielo medio nublado a nublado, así como chubascos y #lluvias fuertes puntuales en el sur y poniente.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 24, 2026
Mañana continuarán las lluvias.
🌡Temperatura máxima: 25 °C
🌡Temperatura mínima: 15 °C
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Ambiente caluroso y chubascos: Pronóstico del clima en CDMX este jueves
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reveló que las temperatura máxima en la capital del país será de 25°C, mientras que la temperatura mínima será de 15°C para este jueves.
Además de las lluvias, se presentarán vientos del Norte y Noreste de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.
Recomendaciones por lluvias en CDMX: ¿Cómo protegerse?
La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?
- Retira la basura de las coladeras al interior y exterior de tu casa.
- Evita cruzar las calles o avenidas con corrientes de agua.
- Lleva un impermeable o paraguas al momento de salir de casa.
- Cierra las puertas y ventanas.