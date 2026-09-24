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Fuertes lluvias amenazan la CDMX este jueves: La hora exacta en la que comenzará a llover hoy; zonas afectadas

La Ciudad de México será impactada por fuertes lluvias, afectando distintas zonas de la capital del país para este jueves; a qué hora empezará a llover.

Fuertes lluvias amenazan la CDMX este jueves: La hora exacta en la que comenzará a llover hoy; zonas afectadas
¿A qué hora empieza a llover en la CDMX este juves?|PEXELS

Escrito por: Fernanda Benítez

A preparar el paraguas y el impermeable. La Ciudad de México (CDMX) será impactada por fuertes lluvias para la tarde de este jueves 24 de septiembre 2026; te compartimos los horarios claves y zonas afectadas por el mal clima en la capital del país.

El ambiente en la CDMX será de cálido a caluroso, acompañado de cielo medio nublado a nublado, así como la presencia de chubascos.

¿A qué hora lloverá hoy en la CDMX? Horarios clave

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil compartieron que los chubascos y las fuertes lluvias en la Ciudad de México iniciarán alrededor de las 17:00 horas de este jueves.

Se espera que las lluvias en la capital del país terminen aproximadamente a las 20:00 horas; se recomienda a las y los ciudadanos tomar precauciones necesarias.

Zonas afectadas por las lluvias este jueves

Las fuertes lluvias que azotarán a la Ciudad de México afectarán las zonas Sur y Poniente de la capital del país, por lo que las siguientes alcaldías podrían verse afectadas:

Alcaldías al Poniente:

  • Cuajimalpa de Morelos
  • Álvaro Obregón
  • Miguel Hidalgo
  • Azcapotzalco

Alcaldías al Sur:

  • Tlalpan
  • Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Xochimilco
  • Coyoacán

Se espera que las lluvias puedan extenderse hasta la mañana del este viernes en la CDMX.

Ambiente caluroso y chubascos: Pronóstico del clima en CDMX este jueves

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reveló que las temperatura máxima en la capital del país será de 25°C, mientras que la temperatura mínima será de 15°C para este jueves.

Además de las lluvias, se presentarán vientos del Norte y Noreste de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.

Recomendaciones por lluvias en CDMX: ¿Cómo protegerse?

La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?

  • Retira la basura de las coladeras al interior y exterior de tu casa.
  • Evita cruzar las calles o avenidas con corrientes de agua.
  • Lleva un impermeable o paraguas al momento de salir de casa.
  • Cierra las puertas y ventanas.
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