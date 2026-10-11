¿Mal clima en CDMX por huracán “Simon”? A esta hora inician las fuertes lluvias este domingo

El mal clima no da tregua. La Ciudad de México será azotada nuevamente por fuertes lluvias con actividad eléctrica y la posible caída de granizo para la tarde de este miércoles, afectando distintas demarcaciones, pero ¿a qué hora empieza a llover hoy 11 de octubre?

La temporada de lluvias terminará alrededor del 30 de noviembre 2024, según los registros de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

¿A qué hora inician las fuertes lluvias en CDMX este domingo?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil compartió que las fuertes lluvias con actividad eléctrica y caída de granizo en la Ciudad de México comenzarán a partir de las 14:00 horas de este domingo .

El mal clima en CDMX podría extenderse hasta las 20:00 horas de este mismo día; se recomienda a las y los ciudadanos tomar las precauciones necesarias.

¿Cómo será el clima en CDMX este domingo?

Para la tarde de este 11 de octubre, el clima de la CDMX será un ambiente cálido, con cielo parcialmente nublado , con condiciones para la presencia de lluvias fuertes puntuales e intervalos de chubascos.

La temperatura máxima en la capital del país será de 23°C, mientras que la temperatura mínima será de 15°C, según las autoridades.

¡Buen día! Este #domingo en la Ciudad de México, se prevé ambiente #cálido y cielo mayormente #nublado. Condiciones para #lluvias fuertes puntuales e intervalos de #chubascos, que pueden estar acompañados de actividad eléctrica. 🌡#Temperatura máxima: 23 °C 🌡#Temperatura mínima: 15 °C Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 11, 2026

¿Cómo afecta el huracán "Simon" al clima de CDMX?

El huracán "Simon", que se encuentra en Categoría 4, afecta a la Ciudad de México con bandas nubosas externas, provocando un clima complicado y con lluvias para la tarde de este domingo.

Aunque el núcleo del huracán se encuentra impactando las costas del Pacífico, específicamente Jalisco y Colima, sus desprendimientos de humedad saturan el centro del país.

¿Cómo protegerse de las lluvias en CDMX?

La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?

