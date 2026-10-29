¿A qué hora inicia el Gran Desfile de Día de Muertos en CDMX este 31 de octubre 2026 ? Ruta oficial

La Ciudad de México se prepara para vestirse de color, tradición y folclor con la llega del Gran Desfile del Día de Muertos 2026, un evento que reunirá a miles de asistentes sobre Paseo de la Reforma; te compartimos la hora de inicio, la ruta oficial y todo lo que debes saber para este 31 de octubre 2026.

¿A qué hora empieza el Gran Desfile de Día de Muertos en CDMX?

¡Atención, capitalinos! La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México confirmó que el Gran Desfile de Día de Muertos 2026 iniciará en punto de las 14:00 horas para este sábado 31 de octubre.

Se espera que el recorrido dure alrededor de 4 horas. Y contará con la participación de 4 mil personas, 12 carros alegóricos y algunos globos monumentales.

Ruta oficial del gran Desfile de Día de Muertos: ¿De dónde sale y a dónde llega?

A diferencia de años anteriores, la ruta oficial del Desfile de Día de Muertos en CDMX presentará un cambio importante, teniendo como punto de partida la Glorieta de la Diana Cazadora, en Paseo de la Reforma y terminará en el Zócalo capitalino.

El desfile avanzará por toda la Av. Paseo de la Reforma, pasando por las siguientes calles:



Avanzará por la Av. Juárez, continuando por la calle 5 de Mayo para culminara en el Zócalo CDMX.

Este sábado 31 de octubre a las 14:00 hrs no te pierdas el Gran Desfile de Día de Muertos 2026. 💀 Disfruta de carros alegóricos, música y color desde la Diana Cazadora hasta el Zócalo. ¡Llega temprano para tener el mejor lugar! 🪅✨ https://t.co/oOXYTR7n63 — Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (@turismocdmx) October 29, 2026

Alternativas viales por el Desfile del Día de Muertos en CDMX

El Gran Desfile de Día de Muertos en CDMX provocará cierres viales en la zona, lo que podría complicar los traslados por las zonas aledañas. Te compartimos algunas alternativas viales por el paso del evento este sábado.



José María Izazaga.

Fray Servando Teresa de Mier.

Eje 1 Oriente.

Eje 1 Norte.

Circuito Interior.

Avenida Chapultepec.

Autoridades recomiendan anticipar los tiempos de traslado y mantenerse atento a los avisos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, que informará sobre la ruta definitiva y las indicaciones viales correspondientes.

🏵️🎶 La música, el arte y la tradición se apoderarán de nuestras calles con el Gran Desfile del #DíaDeMuertos, una celebración para compartir en familia, admirar el talento de quienes dan vida a esta fiesta y honrar las costumbres que nos unen. 💀🌼 🕯️✨ Este sábado 31 de octubre alista tu mejor outfit y disfruta de esta experiencia llena de color, creatividad y orgullo ancestral. 🥳 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 14, 2026

Recomendaciones para asistir al Desfile de Día de Muertos 2026

Estas son algunas recomendaciones clave para disfrutar del Gran Desfile de Día de Muertos en calles de la Ciudad de México.



Lleva calzado muy cómodo para estar de pie y una chamarra ligera para la noche, ya que la temperatura bajará a 13 °C.

Trata de llegar 2 ó 3 horas antes del inicio si quieres alcanzar lugar en primera fila junto a las vallas.

del inicio si quieres alcanzar lugar en primera fila junto a las vallas. Reforma y el Centro estarán cerrados a autos. El Metro Zócalo suele cerrar; usa estaciones alternativas como Bellas Artes, Juárez o San Juan de Letrán.

La señal de celular suele fallar por la multitud. Acuerda un punto de encuentro físico con tus acompañantes por si se separan.

¿Cuál es la mejor zona para ver el Desfile de Día de Muertos?

Paseo de la Reforma es la sección más amplia y cómoda; el Zócalo y 5 de Mayo son las zonas más saturadas y difíciles de transitar.