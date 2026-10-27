¿A qué hora llegan las mascotas al altar de Día de Muertos? Esto debes ponerles HOY 27 de octubre

El Día de Muertos también es una oportunidad para recordar a los animales de compañía que dejaron huella. Por ello, hoy martes 27 de octubre, muchas personas preparan una ofrenda para sus perros, gatos y otras mascotas que fallecieron, con la esperanza simbólica de recibirlas nuevamente en casa.

Esta costumbre se ha incorporado a las celebraciones mexicanas para rendir homenaje a esos compañeros que formaron parte de la vida cotidiana. Pero ¿a qué hora llegan las mascotas al altar y qué debe llevar su ofrenda?

¿A qué hora llegan las mascotas al altar HOY 27 de octubre?

De acuerdo con la tradición popular, el 27 de octubre es la fecha dedicada a las almas de las mascotas fallecidas. Se cree que durante la noche regresan simbólicamente a los hogares donde vivieron para reencontrarse con las personas que las cuidaron y quisieron.

Sin embargo, no existe una hora exacta establecida para su llegada. Algunas versiones de esta creencia señalan que la visita ocurre durante la noche del 27 de octubre, especialmente a partir de la medianoche y durante las primeras horas del 28 de octubre.

Por ello, quienes desean participar en esta tradición pueden dejar preparado el altar desde este martes, sin necesidad de ajustarse a una hora específica.

Además, cabe señalar que se trata de una creencia popular vinculada con las celebraciones de Día de Muertos, por lo que las fechas y las formas de conmemorar a los animales pueden variar de una familia a otra.

¿Qué lleva una ofrenda de mascotas para Día de Muertos?

El altar no necesita ser grande ni costoso. Lo importante es elegir objetos que permitan recordar a la mascota y los momentos compartidos con ella. Estos son algunos elementos que pueden colocarse:



Fotografía: una imagen del perro, gato u otro animal al que se dedica la ofrenda.

Agua fresca: se coloca como parte del recibimiento simbólico de las almas.

Alimento favorito: pueden ser sus croquetas o algún premio que disfrutaba en vida.

Juguetes: una pelota, un peluche u otro objeto que recuerde sus juegos.

Flores de cempasúchil.

Veladoras: representan la luz que, según la creencia, orienta el camino de regreso.

Collar, placa o manta: son objetos personales que ayudan a mantener presente la historia de cada animal.

No existe una lista obligatoria para preparar la ofrenda. Cada familia puede adaptarla a sus posibilidades y a los recuerdos que conserva de su compañero.