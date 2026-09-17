Alerta sísmica 19 de septiembre: esta es la hora exacta en que sonarán los altavoces en cada estado

Esta sábado 19 de septiembre se conmemoran 41 años del terremoto de 1985 y 9 años del sismo de 2017, por lo que se realizará el Segundo Simulacro Nacional, activándose la alerta sísmica en diferentes estados; conoce aquí la hora exacta por región.

Como en notas anteriores te informamos, Protección Civil dio a conocer que el simulacro se realizará a las 12:00 pm (hora del centro de México), por lo que la alerta en altavoces solo se escuchará en pocos estados, mientras que la alerta por celular se activará en las 32 entidades.

¿En dónde sí sonará la alerta sísmica por altavoces?

¡No te espantes! Los altavoces del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) no tienen cobertura en todo el territorio nacional, por lo que solo aquellos que cuentan con la infraestructura se escuchará el ya conocido sonido:



Ciudad de México

Estado de México

Guerrero

Oaxaca

Michoacán

Puebla

Morelos

Chiapas

En caso de que te encuentres en estas regiones y la alerta no se escuche, se puede reportar a través del número *0311(Locatel).

Participa en el Segundo Simulacro Nacional 2026 este sábado 19 de septiembre. Las autoridades activarán alertas sísmica y vía celular para iniciar protocolos de actuación. La prevención es nuestra fuerza. pic.twitter.com/mEstiYeLHN — Gobierno de México (@GobiernoMX) September 17, 2026

Segundo Simulacro Nacional 2026: ¿A quiénes les llegará la alerta sísmica por celular?

Para esta ocasión, el simulacro contempla el uso del alertamiento mediante teléfonos celulares; una herramienta que permite llegar a más de 80 millones de celulares con un sonido de alerta.

El aviso llegará a toda persona que tenga una línea activa, aunque no cuente con datos. En este aparecerá la leyenda: “ESTO ES UN SIMULACRO: mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas”.

A diferencia de los altavoces del SASMEX, la alerta por celular llegará a las 32 entidades de la república y de igual forma se activará a las 12:00 pm en punto.

📱🚨 Este 19 de septiembre, el Segundo Simulacro Nacional 2026 también llegará a tu celular.



A las 12:00 horas, los teléfonos compatibles recibirán un mensaje de alerta como parte del ejercicio nacional. pic.twitter.com/gM8KZ4JAC3 — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) September 16, 2026

¿A qué hora será el Segundo Simulacro Nacional 2026? Lista de horarios por estado

Según lo informado por autoridades, el Segundo Simulacro Nacional dará inicio a las 12:00 pm, con escenarios distintos según cada estado del país, teniendo en mente las regiones con mayor actividad sísmica.

Consulta aquí los horarios:

