Segundo Simulacro Nacional 2026: ¿Qué estados van a participar el 19 de septiembre?

Ya está todo listo para que se lleve a cabo el Segundo Simulacro Nacional de este 2026. Las autoridades de Protección Civil confirmaron los detalles del ejercicio este jueves 17 de septiembre, que busca reforzar la prevención en caso de sismo y recordar las afectaciones de los temblores de 1985 y 2017.

Esto es lo que debes de saber de la fecha, los estados que participan y la alerta sísmica que va a sonar en los teléfonos celulares.

¿Cuándo es el Segundo Simulacro Nacional?

El ejercicio preventivo está programado para el día sábado 19 de septiembre de 2026. Las actividades conmemorativas arrancarán a las 7:19 de la mañana con el izamiento de bandera a media asta en la Ciudad de México, encabezado por el Gobierno Federal y mandos de seguridad.

¡Prepárate!



Este sábado 19 de septiembre se realizará el Segundo Simulacro Nacional.



La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, mencionó que iniciara a las 12:00 pm y que sonará la alerta en más de 80 millones de celulares.https://t.co/QDIaYEn7MW pic.twitter.com/jCUaMDjqcQ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 17, 2026

¿Qué estados van a participar en el Simulacro Nacional?

La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, confirmó que la convocatoria abarca los 32 estados del país:

Todos los estados participarán con sus respectivos protocolos locales.

Los espacios que participarán son las escuelas, oficinas públicas, comercios y viviendas particulares que realizarán los desalojos programados.

¿A qué hora sonará la alerta sísmica?

La activación de la alerta sísmica está marcada para las 12:00 del día, tiempo del centro de México. A esa hora exacta se deben iniciar las evacuaciones y resguardo en los inmuebles.

Alerta sísmica en los teléfonos celulares de todo México

Al mismo tiempo que suenen los altavoces que ya conocemos, la Coordinación Nacional de Protección Civil confirmó que el sistema enviará una notificación directa a los dispositivos móviles.

El mensaje va a sonar en más de 80 millones de teléfonos celulares en la República Mexicana.

México implementa esta alerta por vía celular a las 12:00 del día, siendo el tercer país en el continente americano en contar con esta modalidad que permite a la ciudadanía reaccionar segundos antes de que suceda el movimiento telúrico.

Recomendaciones para participar en el Segundo Simulacro Nacional

Las autoridades piden a la población mantener la calma al escuchar la alerta en las altavoces y en el teléfono.

Es importante ubicar las zonas de menor riesgo y seguir las indicaciones de las brigadas de Protección Civil.